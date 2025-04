Proiect pentru modificarea pensiilor speciale

Deputatul Claudiu Manta susține că a fost depus un proiect de lege care să elimine inechitățile dintre pensiile românilor. Astfel, o reformă a pensiilor speciale ar putea elimina privilegiile de care se bucură acum doar anumite categorii de pensionari.

„Cetățenii sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. In acest sens, a fost depus în Parlament un proiect de lege pentru modificarea Legii pensiilor speciale, care prevede ca pensiile magistraților să fie plafonate la 65% din valoarea veniturilor din ultimele 6 luni de activitate.O altă modificare ce ar îndrepta discriminările din sistemul de pensii prevede creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați, la 65 de ani.

Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia de reformă, cerută prin jalonul din PNRR, care, în caz de nerespectare, ar văduvi România de 230 milioane de euro.Asa cum am votat in trecut pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, la fel voi face si acum.Nu mai este loc de populism, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Reforma pensiilor speciale nu mai poate fi amânată. Este o datorie față de cetățenii care muncesc onest și contribuie lună de lună la sistemul public de pensii”, transmite deputatul PSD Claudiu Manta

