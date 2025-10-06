PSD: „Vom accepta să reducem personal în provincie doar dacă Bolojan acceptă să dea afară din administrația centrală”

Primarii pun piciorul în prag. Social democrații au susținut o conferință de presă, principalul subiect tratat fiind concedierile din administrația publică locală. „Vom accepta să reducem personal în provincie doar dacă Bolojan acceptă să dea afară 20% din administrația centrală”, au transmis reprezentanții PSD într-o ședință internă.

Totodată , social democrații ar urma să propună ca reforma la nivel local să nu se aplice unitar, ci diferențiat, în funcție de dimensiunea și nevoile fiecărei primării. În cazul comunelor, accentul ar urma să fie pus pe reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, nu pe disponibilizări, în timp ce pentru municipii ar urma să fie introdus un prag minim de 50.000 de locuitori. „Suntem de acord cu o reducere de 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din totalul de posturi preluate. Sunt stabilite niște praguri prin lege. O leg. Am solicitat să existe o autonimie locală și să dăm posibiltatea președinților consiliilor județene. Dacă ei sunt în posibilitatea să facă disponibilizarea să aibă posibilitatea să vină cu o reducere de 10% a cheltuielilor de personalVrem să fie o reducere de personal de 10% și în administrația centrală. Dacă în cea locală a avut loc anul trecut o reducere de 10% anul trecut”, a spus Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Sursele mai spun că liderii social-democrați vor merge la ședința coaliției cu un mandat clar, și anume să ceară ca reforma administrației locale să fie adoptată „la pachet” cu cea din ministere și agențiile guvernamentale, astfel încât efortul reducerii aparatului bugetar să fie distribuit echilibrat. Conform estimărilor discutate în interiorul partidului, aproximativ 700-800 de primării nu mai au personal disponibil pentru concedieri, după ce au trecut deja prin valuri succesive de restructurări în ultimii ani.

Propunerea PSD urmează să fie discutată marți în ședința coaliției, unde ar putea avea loc negocieri dure cu premierul Ilie Bolojan, care a cerut anterior reduceri semnificative în aparatul administrativ, relatează pe stiripesurse.ro

