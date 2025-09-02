Șantajul lui Bolojan, fără efect. „O guvernare nu stă într-un singur om”

Premierul Ilie Bolojan amenință cu demisia dacă coaliția nu îi ține isonul petru aplicarea propunerilor legate de Pachetul II de măsuri fiscal. De altfel, demisia șefului Executivului a fost deja cerută de mai mul categorii de angajați. Nici colegii de la guvernare, social-democrații nu sunt impresionați de șantajul amenințărilor premierului. „O guvernare nu stă într-un singur om”, transmite Mihai Weber.

Premierul forțează mâna alianței prin avertizări cu demisia. Pentru că nu s-a ajuns la un consens cu planul de tăieri masive, Bolojan amenință cu plecarea din funcție. PSD contest cifrele anunțațe și militează pentru o reoganizare cu cap.

„Să tai 45% din posturi este un lucru de neacceptat! Blochezi tot ce înseamnă administrații locale și centrale. Reoganizarea nu trebuie făcută cu toporul. Dacă nu mai dorește să continue în funcția de premier, este liber să își depună mandatul. O guvernare nu stă într-un singur om. Nu cred că cineva vibrează la amenințările sale. Dacă nu vrea, la revedere!”, a declarat deputatul Mihai Weber, președintele PSD Gorj.