STOINA – Laurențiu ANGHEL, un primar dintre oameni!

Încredere și destoinicie! Aceasta este impresia pe care locuitorii comunei Stoina o au despre primarul Laurențiu ANGHEL, candidatul PSD la funcția de primar. Evoluția localității pe mandatul acestuia, face diferența între aspiranții la fotoliul de primar și Laurențiu Anghel, cel care și-a făcut datoria față de cetățenii comunei.

”De profesie sunt inginer, iar formarea mea este una foarte tehnică și punctuală. În carieră am dobândit această însușire, de a găsi soluții rapide la probleme neprevăzute, dar și de a lucra după un plan pe termen lung. Împreună cu echipa de consilieri și în urma discuțiilor cu cetățenii, am stabilit prioritățile pentru următorii patru ani. Sunt mândru de ceea ce am reușit să fac în acest mandat și nu vreau să mă opresc aici. Mai sunt multe de făcut și sunt convins că voi avea posibilitatea să continui și după data de 9 iunie”, a declarat Laurențiu Anghel.

Printre cele mai importante realizări ale primarului Laurențiu Anghel în localitatea Stoina, se numără:

• Reabilitarea integrală a Liceului Tehnologic

• Reabilitarea Căminului Cultural

• Reabilitarea unei clădiri care va fi transformată într-un centru multifuncțional pentru vârstnici

• Introducerea iluminatului public în toate satele comunei Stoina

• Construirea unei săi de sport în localitatea Stoina

• Cadastru gratuit pentru locuitorii comunei Stoina

