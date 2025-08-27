Unii interesați de oameni, alții de funcții

Există discuții în contradictoriu la nivel de alianță pe tema măsurilor propuse, din pachetul 2. Până acum coaliția a participat la mai multe runde de negocieri, una urmând să aibă loc chiar astăzi. Și în teritoriu, ca și la centru, unii sunt interesați de măsuri, alții de centru. Deputatul PSD Mihai Weber susține că USR se preocupă în special de punerea membrilor în funcții. Discuția are loc în contextul numirii unui nou prefect în Gorj.

„Nu am discutat, dar preocuparea celor de la USR este de a-și pune membrii marcanți in diverse funcții. Dar în acest moment nu asta este discuția si tema principala pentru ca noi nu ne strângem în coaliție pentru a discuta asta. În coaliție trebuie făcute analize privind pachetul 2 si apoi sa venim si sa discutam toate măsurile”, a declarat Mihai Weber, la Radio Infinit.