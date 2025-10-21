Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va juca două meciuri într-o singură săptămână

Echipa feminină de handbal CSM Târgu Jiu se deplasează miercuri la Râmnicu Vâlcea, unde va înfrunta formația locală SCM, într-un meci contând pentru etapa a 6-a a Ligii Naționale. Partida se va disputa în Sala „Traian”, cu începere de la ora 18:00.

Tehnicianul secund al formației gorjene, Andrei Enache, a declarat că echipa s-a confruntat cu probleme de efectiv în săptămâna premergătoare meciului, însă rămâne optimist în privința prestației pe care jucătoarele sale o pot avea în fața uneia dintre cele mai titrate echipe din campionat.

„Am avut câteva dificultăți de lot, dar mergem la Vâlcea cu încredere. Ne dorim să facem un meci bun și să punem probleme gazdelor”, a declarat Enache.

Totodată, staff-ul CSM Târgu Jiu are în vedere și confruntarea de sâmbătă, când echipa va evolua pe teren propriu în compania formației Minaur Baia Mare, o altă echipă de top din liga națională.

Meciul de miercuri reprezintă un test important pentru gorjence, care caută să acumuleze puncte și să își consolideze poziția în clasament.