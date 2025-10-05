Surpriză mare: echipa de handbal CSM Târgu Jiu a învins în deplasare HC Zalău

CSM Târgu Jiu a câștigat sâmbătă, 4 octombrie, în deplasare, la limită, scor 26-25, cu HC Zalău. Partida a contat pentru etapa a 5-a din Liga Florilor MOL. A fost a doua victorie consecutivă pentru CSM Târgu Jiu în noua stagiune. Maria Gavrilă a fost principala marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 7 goluri.

Handbalistele CSM Târgu Jiu au spart gheața și au înregistrat prima victorie în Liga Florilor pe terenul Zalăului, dar și prima victorie în deplasare din acest sezon. 2 puncte imense, care vor conta enorm în economia finală a clasamentului, dar și în evoluțiile ulterioare ale echipei din acest campionat.

Meciul de la Zalău nu a fost unul tocmai ușor pentru gruparea gorjeană, mai ales în prima repriză, în care CSM Târgu Jiu a condus o bună parte din timp, dar s-a văzut condusă pe finalul primei reprize. Zalăul a avut un final de repriză mai bun și a intrat cu +3 la vestiare, scor 15-12. Repriza secundă a a dus pe teren o echipă a CSM Târgu Jiu mult mai determinată, mult mai atentă pe fază defensivă și mult mai pragmatică pe final de meci. A doua parte a aparținut gorjencelor, care au câștigat în premieră pe terenul ardelencelor. S-a terminat 26-25 și handbalistele lui Liviu Andrieș intră mult mai liniștite în pauza competițională generată de acțiunile echipei naționale.

Antrenor: Am reușit după pauză să jucăm ceea ce ne dorim

Antrenorul Liviu Andrieș a fost mulțumit de reacția pe care echipa a avut-o în partea a doua a meciului, după ce la pauză gazdele aveau trei goluri avantaj: ”Suntem foarte bucuroși după această victorie, chiar dacă în prima repriză nu am avut cel mai bun nivel. Am reușit după pauză să jucăm ceea ce ne dorim și să obținem victoria. Le felicităm pe fete pentru că au reușit să lupte că o adevărată echipă”.