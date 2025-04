Victorie importantă obținută de echipa de baschet CSM Târgu Jiu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu s-a impus duminică, 13 aprilie, în deplasare, scor 78-60, cu CSM Focșani. Partida a contat pentru etapa 6-a din Grupa 1 din Loga 1 de Baschet Masculin.

CSM Târgu Jiu a făcut un pas mare către Final 4-ul Ligii 1. Cel mai bun marcator al grupării gorjene a fost Kaleb Higgins, cu 30 de puncte.

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu s-au impus în 3 din cele 4 secvențe ale meciului. Singura sincopă a elevilor lui Giannis Damalis a apărut în sfertul 2. În rest, meciul a fost la discreția echipei din Târgu Jiu. Pe sferturi, scorul a fost 12-24, 18-9, 17-23, 13-22. CSM Târgu Jiu a dominat cea mai mare parte a meciului. Baschetbaliștii lui Giannis Damalis au fost mult mai inspirați pe fază ofensivă, iar apărarea a funcționat la parametri foarte buni pentru un meci în deplasare.

„Am obținut o victorie cu care suntem tot mai aproape de calificarea în Final 4“

Giannis Damalis, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că victoria din acest meci apropie echipa de Final 4: „Am început meciul foarte bine, dar în sfertul 2 au venit peste noi pentru că nu am mai avut aceeași intensitatea și același focus. Ne-am relaxat și am ratat ușor de sub panou, dar în repriza secundă, efortul colectiv a revenit și am obținut o victorie cu care suntem tot mai aproape de calificarea în Final 4”.