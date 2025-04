Constantin Pănescu a închis pensiunea din Rânca și a plecat acasă

Gest fără precedent al unuia dintre investitorii din zona Rânca. Chiar înaintea Sărbătorilor Pascale, Constantin Pănescu a decis să închidă pensiunea pe care o deține în zona montană Rânca și să plece acasă. Motivul este legat de lipsa clienților și în special a rezervărilor din perioada sărbătorilor pascale. Prin urmare a decis să reducă total costurile și să închidă unitatea de cazare și de alimentație publică. Președintele Asociației Concesionarilor din Rânca a declarat că nu este singurul care a procedat astfel. Și alți cabanieri au decis să amâne sezonul turistic, din lipsă de clienți și pentru a nu merge în pierdere.

„Ce rost mai are să te zbați, când nu merge treaba?! Am închis tot și am venit la Târgu Jiu. Eu mai știu o unitate de cazare deschisă, din cele care sunt înregistrate astfel. Nu știu ce se întâmplă la cele de familie. A mai rămas o autoservire, un magazin. Era cineva care avea puțini turiști și nu știa dacă să mai organizeze ceva de Paște sau nu. E cam greu în perioada asta. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în cei 21 de ani de când sunt în Rânca. Este dezamăgitor. Facem și noi sărbătorile acasă. Nu mai facem focul până în iunie și nu mai plătitm atâta la utilități. Unii au suspendat și contractele de muncă ale angajaților. Vedem când revenim”, a declarat Constantin Pănescu, proprietarul unui complex turistic din Rânca.

