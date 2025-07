Reprezentanții Sindicatului Liber Alfa Minprest, invitați de Ministerul Energiei la București

Liderul Sindicatului Liber Alfa Minprest, Cosmin Bivolaru, însoțit de un coleg, a fost prezent ieri în capitală la o întâlnire cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și un secretarul de stat Casian Nițulescu. Întâlnirea a fost cerută de sindicatul reprezentativ de la Minprest și a avut loc la sediul Electrica din București.

„I-am adus la cunoștință ministrului ce se întâmplă la CE Oltenia unde o sută de salariați Miprest își vor pierde locurile de muncă, compania diminuând contractul cu societatea dar, în schimb, sunt reangajați în companie pensionari pe posturi TESA. Ministrul a întrebat cine sunt pensionarii readuși pe funcții și a promis că se va interesa de situația respectivă de la CEO. Am cerut să beneficiem și noi de șomaj tehnic la fel că salariații CEO în cazul întreruperii activității. Am solicitat, de asemenea, să beneficiem și noi de plăți compensatorii pe o perioadă de minim doi ani de zile în cazul întreruperii activității CEO. I-am cerut ministrului să beneficiem și noi de Legea Pensiilor, la fel că salariații CEO deoarece lucram și noi în aceleași condiții de muncă, locuri de muncă și funcții. Am lăsat scris toate aceste solicitări și ni s-a spus că vom fi contactați după ce se vor interesa de aceste doleanțe ale noastre”, a transmis Bivolaru.

Acesta susține că va continua acțiunile de protest iar miercuri, pe 23 iulie la ora 16.30, va avea loc un miting al salariaților Minprest, în Piața Prefecturii.

Există aprobarea salariaților pentru miting dar vor fi și alte acțiuni de protest, care se pot finaliza cu greva foamei la Ministerul Energiei și la CEO.

Bivolaru a făcut apel, încă o dată conducerii CEO și Minprest să reia negocierile pentru că acești salariați să nu plece acasă.