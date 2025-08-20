spot_img
19.1 C
Târgu Jiu
miercuri, august 20, 2025
Altele
    AcasăActualitateSindicatele ies în stradă la Târgu Jiu: protest împotriva austerității și pentru...
    Actualitate

    Sindicatele ies în stradă la Târgu Jiu: protest împotriva austerității și pentru respectarea profesorilor

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0

    Orașul Târgu Jiu se pregătește pentru un nou protest al sindicatelor. Primăria Municipiului Târgu Jiu a aprobat protestul organizat de CNS „Cartel Alfa”, CNSLR Frăția și CSDR, care va avea loc pe 20 august, între orele 16:30 și 17:30.
    Spre deosebire de alte acțiuni similare, protestul nu se va desfășura în fața Prefecturii, ci în fața Stadionului Municipal „Constantin Diță”. Schimbarea de locație a fost determinată de predarea amplasamentului din fața Prefecturii unei firme pentru lucrări de renovare, ceea ce a făcut imposibilă folosirea spațiului pentru adunări publice.

    Revendicările protestului

    Sindicatele anunță că manifestația va urmări trei obiective principale:
    Oprirea măsurilor de austeritate care afectează salariile, pensiile și stabilitatea economică;
    Prelungirea activității pe bază de cărbune, considerată vitală pentru securitatea energetică și pentru mii de locuri de muncă;
    Respectarea profesorilor, după ce aceștia au fost afectați de declarații și măsuri politice considerate nedrepte.
    Liderii sindicali au subliniat că răbdarea oamenilor a ajuns la limită: „Nu acceptăm tăieri, nu acceptăm să fim mințiți și nu acceptăm ca profesorii să fie tratați cu dispreț. Vrem soluții, nu vorbe goale!”.
    Organizatorii vor asigura un dispozitiv propriu de ordine, format din 15 persoane, care va colabora cu Jandarmeria și Poliția. Traficul auto în zona stadionului va fi restricționat pe durata protestului pentru desfășurarea acestuia în siguranță.
    Sindicaliștii au anunțat că acțiunile de protest vor continua și în zilele de 27 august, 3 și 10 septembrie, arătând hotărârea de a menține presiunea asupra guvernului.
    Chiar dacă locul tradițional al manifestărilor – Prefectura – nu a fost disponibil, sindicaliștii au ales stadionul pentru a-și transmite mesajul: nu austerității, da continuității pe cărbune și respectului pentru profesori.

    Articolul precedent
    O nouă performanță pentru un tânăr tenismen din Târgu Jiu
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!