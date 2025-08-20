Sindicatele ies în stradă la Târgu Jiu: protest împotriva austerității și pentru respectarea profesorilor

Orașul Târgu Jiu se pregătește pentru un nou protest al sindicatelor. Primăria Municipiului Târgu Jiu a aprobat protestul organizat de CNS „Cartel Alfa”, CNSLR Frăția și CSDR, care va avea loc pe 20 august, între orele 16:30 și 17:30.

Spre deosebire de alte acțiuni similare, protestul nu se va desfășura în fața Prefecturii, ci în fața Stadionului Municipal „Constantin Diță”. Schimbarea de locație a fost determinată de predarea amplasamentului din fața Prefecturii unei firme pentru lucrări de renovare, ceea ce a făcut imposibilă folosirea spațiului pentru adunări publice.

Revendicările protestului

Sindicatele anunță că manifestația va urmări trei obiective principale:

Oprirea măsurilor de austeritate care afectează salariile, pensiile și stabilitatea economică;

Prelungirea activității pe bază de cărbune, considerată vitală pentru securitatea energetică și pentru mii de locuri de muncă;

Respectarea profesorilor, după ce aceștia au fost afectați de declarații și măsuri politice considerate nedrepte.

Liderii sindicali au subliniat că răbdarea oamenilor a ajuns la limită: „Nu acceptăm tăieri, nu acceptăm să fim mințiți și nu acceptăm ca profesorii să fie tratați cu dispreț. Vrem soluții, nu vorbe goale!”.

Organizatorii vor asigura un dispozitiv propriu de ordine, format din 15 persoane, care va colabora cu Jandarmeria și Poliția. Traficul auto în zona stadionului va fi restricționat pe durata protestului pentru desfășurarea acestuia în siguranță.

Sindicaliștii au anunțat că acțiunile de protest vor continua și în zilele de 27 august, 3 și 10 septembrie, arătând hotărârea de a menține presiunea asupra guvernului.

Chiar dacă locul tradițional al manifestărilor – Prefectura – nu a fost disponibil, sindicaliștii au ales stadionul pentru a-și transmite mesajul: nu austerității, da continuității pe cărbune și respectului pentru profesori.