Burduja, despre vinovații care au dus CEO în colaps. Ministrul recunoaște că am ajuns dependenți de importuri

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a recunoscut că închiderea grupurilor de producere a energiei pe bază de cărbune a fost o greșeală, pentru care românii plătesc acum cea mai scumpă energie din Europa, în anumite intervale orare. În timp ce România importă energie scumpă, producătorii pe bază de cărbune din țara noastră au fost băgați în plan de închidere. Complexul Energetic Oltenia este cel mai elocvent exemplu. Compania a închis o parte a grupurilor și a carierelor, care au fost mereu principala sursă în sistemul energetic național, asigurând o treime din necesarul național.

„Vedem că avem un preţ dublu faţă de Austria, de exemplu. De ce se întâmplă asta? Pentru că ani la rând a fost permisă o situaţie complet absurdă. Într-o piaţă europeană unică, interconectată în teorie, regăsim state vecine în interiorul Uniunii Europene care nu au niciun fel de interconexiune: Austria şi Slovacia. Nu există interconexiune între două ţări din mijlocul Uniunii Europene, ţări care ar trebui să asigure tranzitul energiei mai ieftine, din vest spre est, cum se întâmplă acum, dar vor fi perioade şi au mai fost perioade în care a fost mai ieftin la noi, în est – şi a pierdut vestul Europei pentru că nu a putut să importe energia mai ieftină din est”, a mai spus Burduja.

Ministrul vrea să mărească rețeua de importuri

Deși, în ultimele vizite în Gorj, a spus că face demersuri pentru schimbarea planului de restructurare a CEO, Burduja declară cu totul altceva, la nivel național. Ministrul a indicat importurile, ca plan de viitor pentru energia din România. Liberalul de la Energie a afirmat că soluția este mărirea capacității de import, iar pentru asta vrea „un plan clar asumat de accelerare a interconexiunilor, cu ţinte clare pentru fiecare stat în parte”.

„Am făcut tot ce ni s-a cerut. Am intrat pe traiectoria de decarbonizare? Am intrat. Am închis în trecut grupuri pe cărbune? Le-am închis. De aceea am ajuns astăzi să fim dependenţi pe anumite intervale orare de importuri – şi suntem cu o capacitate de interconectare de 3.500 de megawaţi. Avem 10 linii, erau nouă până de curând, acum avem şi Reşiţa-Pancevo, urmează încă cel puţin două sau trei linii cu Republica Moldova, încă două cu Ucraina, deci o să nu ducem undeva la 16 linii în următorii doi-trei ani”, a spus ministrul liberal.