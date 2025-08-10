spot_img
35.4 C
Târgu Jiu
duminică, august 10, 2025
Altele
    AcasăAdministratieCe i-a cerut subprefectul, Iani Gârbaciu, ministrului Mediului
    Administratie

    Ce i-a cerut subprefectul, Iani Gârbaciu, ministrului Mediului

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    256

    Subprefectul de Gorj, Iani Gârbaciu, a fost prezent la vizita de lucru a ministrului Mediului și a comisarului șef al Gărzii Naționale de Mediu, în județul nostru. Acesta a ridicat în fața oficialilor guvernamentali problema urșilor și cea mirosurilor cu care se confruntă cetățenii din municipiu și din județ. 

    „Județul nostru are, din nefericire, un istoric recent bogat și controversat atunci când ne referim la problemele de mediu – de la situații legate de poluare și gestionarea defectuoasă a deșeurilor, până la riscuri care afectează direct sănătatea și calitatea vieții oamenilor. Mai nou, ne confruntăm și cu prezența urșilor în comunitățile Gorjului. De la începutul mandatului la prefectură, am considerat acest domeniu o prioritate. M-am documentat, am discutat cu specialiști, am analizat petițiile și sesizările venite de la cetățeni și, de nenumărate ori, am vorbit direct, la telefon, cu gorjenii, indiferent de zi sau oră. Am vrut să înțeleg cât mai bine fenomenul, iar pentru asta am fost și pe teren – fie la capturarea și relocarea unui urs în comuna Arcani, fie la plantat de copaci, fie atunci când am surprins o autoutilitară ce deversa resturi edilitare pe câmp”, a transmis subprefectul la finalul vizitei de lucru.

    De altfel, ieri a ajuns în Gorj Diana Buzaianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. După întâlnirea cu autoritățile județene, a urmat vizita în teren.

    „Am discutat la fața locului despre una dintre problemele cele mai reclamate de cetățeni: mirosurile persistente care afectează calitatea vieții în județ. Sute de petiții indică două surse principale: groapa de gunoi de la Slobozia și ferma de pui La Provincia, fosta Avicola. Am inițiat discuții pe subiect și în cadrul Colegiului Prefectural, însă instituțiile de mediu din județ invocă lipsa normelor subsecvente necesare aplicării Legii mirosurilor nr. 123/2020. Rugămintea și solicitarea adresată doamnei ministru a fost legată de reglementarea și clarificarea cadrului legal pentru Legea Mirosurilor. Așa am aflat că aceste norme sunt acum pe masa Ministerului Sănătății, pentru stabilirea limitelor admise, urmând să ajungă în scurt timp pe masa Guvernului. Totodată, se lucrează la un cadru legislativ prin care operatorii sau persoanele care desfășoară activități generatoare de disconfort olfactiv vor fi obligați să instaleze senzori de miros monitorizați permanent de autorități și accesibili publicului”, a menționat subprefectul Gârbaciu.

     

     

    Articolul precedent
    Ministrul Mediului, vizită în cartierul Pandurașul și la groapa de gunoi
    Articolul următor
    Competiții sportive, fotbal, șah și table, și o mare petrecere cu mii de participanți, de Zilele Comunei Bolboși
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!