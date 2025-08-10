Ce i-a cerut subprefectul, Iani Gârbaciu, ministrului Mediului

Subprefectul de Gorj, Iani Gârbaciu, a fost prezent la vizita de lucru a ministrului Mediului și a comisarului șef al Gărzii Naționale de Mediu, în județul nostru. Acesta a ridicat în fața oficialilor guvernamentali problema urșilor și cea mirosurilor cu care se confruntă cetățenii din municipiu și din județ.

„Județul nostru are, din nefericire, un istoric recent bogat și controversat atunci când ne referim la problemele de mediu – de la situații legate de poluare și gestionarea defectuoasă a deșeurilor, până la riscuri care afectează direct sănătatea și calitatea vieții oamenilor. Mai nou, ne confruntăm și cu prezența urșilor în comunitățile Gorjului. De la începutul mandatului la prefectură, am considerat acest domeniu o prioritate. M-am documentat, am discutat cu specialiști, am analizat petițiile și sesizările venite de la cetățeni și, de nenumărate ori, am vorbit direct, la telefon, cu gorjenii, indiferent de zi sau oră. Am vrut să înțeleg cât mai bine fenomenul, iar pentru asta am fost și pe teren – fie la capturarea și relocarea unui urs în comuna Arcani, fie la plantat de copaci, fie atunci când am surprins o autoutilitară ce deversa resturi edilitare pe câmp”, a transmis subprefectul la finalul vizitei de lucru.

De altfel, ieri a ajuns în Gorj Diana Buzaianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. După întâlnirea cu autoritățile județene, a urmat vizita în teren.

„Am discutat la fața locului despre una dintre problemele cele mai reclamate de cetățeni: mirosurile persistente care afectează calitatea vieții în județ. Sute de petiții indică două surse principale: groapa de gunoi de la Slobozia și ferma de pui La Provincia, fosta Avicola. Am inițiat discuții pe subiect și în cadrul Colegiului Prefectural, însă instituțiile de mediu din județ invocă lipsa normelor subsecvente necesare aplicării Legii mirosurilor nr. 123/2020. Rugămintea și solicitarea adresată doamnei ministru a fost legată de reglementarea și clarificarea cadrului legal pentru Legea Mirosurilor. Așa am aflat că aceste norme sunt acum pe masa Ministerului Sănătății, pentru stabilirea limitelor admise, urmând să ajungă în scurt timp pe masa Guvernului. Totodată, se lucrează la un cadru legislativ prin care operatorii sau persoanele care desfășoară activități generatoare de disconfort olfactiv vor fi obligați să instaleze senzori de miros monitorizați permanent de autorități și accesibili publicului”, a menționat subprefectul Gârbaciu.