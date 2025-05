Personalitățile din Bărbătești vor fi premiate de autorități

Personalitățile din comuna Bărbătești vor fi premiate de autorități. Astfel, a fost aprobat Regulamentul privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare”.

Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Bărbăteşti”, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Bărbăteşti.

„Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a titlului, categoriile de persoane îndreptățite la acesta, drepturile şi obligațiile ce le revin titularilor precum şi condițiile de retragere a titlului.

Art. 3. – Titlul se poate acorda la inițiativa: a) primarului; b) consilierilor locali; c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 4. – Acordarea Titlului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. Art. 5. – Titlul are următoarele caracteristici: a) este personal; b) este netransmisibil; c) reprezintă un drept al titularului; d) are valabilitate nedeterminată.

Criterii de acordare

Art. 6. – Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:

a) personalități cu recunoaştere locală, națională sau internațională care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării comunei Bărbăteşti şi a imaginii acestuia;

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Bărbăteşti, în țară şi străinătate;

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Bărbăteşti;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donații, acţiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătăţire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Bărbăteşti;

e) foşti deţinuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a județului/municipiului/oraşului/comunei Bărbăteşti în lume;

f) sportivi din comuna Bărbăteşti care au obţinut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;

g) alte persoane cu merite deosebite în domeniul economic, politic, juridic, social-cultural, educație, sănătate, sport, dezvoltare urbanistică, apărarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cultelor, administrație publică pe care consiliul local le consideră îndreptățite şi pentru care sunt depuse documente justificative.

Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: a) dreptul de a lua cuvântul în şedințele Consiliului Local al Comunei Bărbăteşti la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Bărbăteşti sau în care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Bărbăteşti; d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea consiliului judeţean/local;”, conform Regulamentului aprobat.

Apreciază: Apreciază Încarc...