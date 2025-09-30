Victoria Stolojanu, economist la UM Sadu, candidează pentru funcția de președinte al Sindicatului Liber UM Sadu

Sindicatul Liber din cadrul UMF Sadu va organiza, în perioada imediat următoare, alegeri pentru conducerea structurii sindicale din Bumbești Jiu. Pentru funcția de președinte va candida și Victoria Stolojanu, economist cu state vechi in cadrul uzinei. De altfel, Victoria Stolojanu și-a depus deja intenția de candidatură la SIndicatul Liber UM Sadu, condus de către Marius Borcan. Sindicatul din cadrul uzinei este condus, în prezent, de către Marius Borcan, consilier local, și numără 480 de membri.

Conducerea sindicatului este asigurată în prezent de salariați care s-au pensionat între timp dar nu renunță nici la posturi nici la funcția sindicală. Mai trebuie menționat că actuala conducere a fost aleasă în plină pandemie.