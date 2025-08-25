Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs

Prin intermediul unei conferințe de presă, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, viceprimarul Bogdan Bejinaru și directorul de investiții Raul Chiriac au prezentat, astăzi, trei proiecte accesate de municipalitate care au ca scop transformarea și punerea în valoare a zonei CEO a orașului. În zonă va fi realizat un parc in valoare de 11 milioane de lei, o parcare de tranzit și se are în vedere dezvoltarea zonei industriale, care va fi conectată astfel la utilități si infrastructură rutieră. Mai mult, turnul CET, care nu a fost pus niciodată în folosință pentru scopul pentru care a fost ridicat, poate primi o utilitate. Aici intervine comunitatea care poate veni cu idei vizavi de rolul pe care îl va avea turnul CET în zonă. Municipalitatea a prezentat astăzi câteva posibilități care pot fi alese sau îmbunătățire de cetățeni, până la finalul anului.

„De ceva timp, vrem să punem în valoare zona CET-ului, care va avea o parte industrială, pe care o avem aprobată prin PUZ. Dar, ne interesează, în mod deosebit turnul pe care ni-l dorim pus în valoare. Plecând de la acest punct, am luat hotărârea ca atunci când depunem proiecte să amenajam și o zonă de spațiu verde, exact lângă turn. Dacă punem în valoare doar turnul iar lângă avem doar o zonă industrială efectul este zero”, a explicat, astăzi, primarul Romanescu.

Mai multe informații a oferit apoi directorul Raul Chiriac, care a scos în evidență partea de verde pe care mizează municipalitatea.

„Este vorba despre unul dintre cinci proiecte semnate cu ADR SUD VEST Oltenia. Pentru respectivul proiect, finanțarea s-a semnat pe 25 iunie, suntem deja în faza de implementare adică la proiect tehnic. Valoarea proiectului este de peste 11 milioane de lei. Avem pe infrastructură verde, finanțate pentru municipiu, cinci proiecte, iar acesta este unul dintre cele pe fonduri europene. Creștem astfel suprafață de spații verzi, infrastructura verde. Proiectul cuprinde un parc de două hectare și va pune in valoare turnul CET”, a explicat și directorul Chiriac.

Pe două hectare de teren se vor face astfel alei pietonale, spații verzi, inclusiv sisteme de irigații, plantari de arbori și arbuști peste 400 de bucăți, mobilier urban, un amfiteatru, o platformă pentru activități sportive și un loc de joacă pentru copii. Proiectul vine in completarea unui alt proiect, adică a parcării de tranzit, au completat reprezentanții comunității.

Se dorește dezvoltarea zonei, care era marginalizată prin aceste trei proiecte integrate, care au în centru și turnul de la CET care devine un proiect participativ la care cetățenii pot participa.