Artiști turci, la Muzeul Național Constantin Brâncuși! Recital și expoziție de artă plastică

Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” și Fundația InterArt Aiud invită publicul iubitor de artă, joi, 8 mai, începând cu ora 17,00, să participe la un dublu eveniment artistic: expoziție de artă plastică și recital de muzică – performance – susținute de artiști din Turcia

Artista Özlem Kalkan Erenus, din Istanbul, este cunoscută la nivel internațional, având expoziții pe toate continentele lumii şi în locuri deosebit de importante cum ar fi Sediul ONU din New York, Palatul Naţiunilor din Geneva, Parlamentul European din Bruxelles, Woodrow Wilson Center din Washington DC, Palatul Parlamentului din Bucureşti, în cadrul unor evenimente organizate în lunga colaborare pe care artista o are cu Fundația InterArt. La Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, Özlem Kalkan Erenus expune lucrări în cadrul expoziției personale intitulată „Papery Fragments of Time”, curatoriată de Anca Sas.

„Özlem Kalkan Erenus suprapune hârtia, memoria și emoția pentru a explora natura efemeră a timpului și identității. Artista construiește peisaje unde fragmente de chipuri, peisaje și mecanisme ale timpului se întrepătrund. Lucrările ei au o calitate atât intimă, cât și cinematografică, suspendate între personal și universal. Expoziția Papery Fragments of Time invită privitorul într-o lume delicată, în care trecutul și prezentul coexistă, iar timpul, asemenea hârtiei, poate fi pliat, rupt și reimaginat.”- Anca Sas, curatorul expoziţiei.

Vernisajul va fi urmat de un recital muzical susţinut de Ali şi Buse Erenus.