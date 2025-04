Complexul Energetic Oltenia(CEO) se pregătește să pună cruce uneia din termocentrale sale. Vor avea loc verificări la parametri de mediu la una din sucursalele electrocentrale ale CEO.

Directoratul Complexului Energetic Oltenia a alocat fondurile necesare pentru a asigura determinarea emisiilor de noxe pe parcursul acestui an la nivelul Termocentralei de la Ișalnița. Monitorizarea emisiilor de noxe este obligatorie și este prevăzută de Acordul de Mediu și de directivele europene de mediu. Se determină prezența anumitor substanțe toxice în gazele de ardere. În urma determinărilor sunt luate măsuri pentru a se reveni la parametri maximi admiși.

Problema este că în cazul sucursalei electrocentrale de la Ișalnița pentru acest an mai sunt prevăzute numai 5 măsurători, față de zeci câte erau programate în urmă cu numai câțiva ani. Este semnalul că termocentrala are zilele numărate și că nu va funcționa prea mult timp de acum încolo. Din păcate, nu a fost construit grupul pe gaze naturale anunțat în colaborare cu ALRO Slatina. Acesta ar fi trebuit să înlocuiască blocul energetic pe cărbune. Sucursala mai are în momentul de față numai 280 de salariați. Dacă va fi închisă definitiv, cel mai probabil muncitorii rămași vor fi pensionați sau transferați la alte unități similare.