Salariații Minprest, protest lângă Prefectura Gorj!

Contractele de muncă a o sută de salariați Minprest Serv SA sunt puse sub semnul întrebării dar sindicatul reprezentativ din cadrul subunității Complexului Energetic Oltenia nu a stat cu mâinile în sân. Astăzi s-au organizat o acțiune de protest, lângă Prefectura Gorj la care au participat în jur de o sută dintre salariații societății, toți fiind îngrijorați în legătură cu viitorul incert al Minprest, bugetul companiei pentru aceasta societate fiind redus simțitor. Salariații Minprest sunt plătiți în mare parte cu minim pe economie și fac munca de jos din cadrul CE Oltenia, chiar daca colegi de-ai lor angajați la companie sunt mult mai bine plătiți iar unii au fost readuși la serviciu după ce au ieșit la pensie. Printre protestatarii de astăzi de la Prefectura se află și un număr considerabil de femei. Femeile au purtat pancarte pe care scria „muncă egală, drepturi egale”.

Cosmin Bivolaru, liderul Sindicatului Liber Alfa Minprest, a precizat că în urma cu aproape două luni de zile a avut întâlniri cu managerul companiei dar și cu directorul Direcției Miniere a CEO iar mesajele lui Plaveti și David au fost că se vor căuta resurse în așa fel încât locurile de muncă al celor o sută de angajați Minprest să fie protejate. Este vorba despre salariații Minprest care efectiv lucrează la banda de cărbune. Ar fi o sută de persoane care fac munca de jos la Direcția Minieră. Discuțiile ulterioare are administrației Minprest Serv cu cei doi directori nu au fost însă la fel de fericite.

„Administrația a venit înapoi la Minprest cum a plecat, mai exact, fără soluții concrete pentru cei o sută de salariați. De la 1 iulie, o parte dintre angajații respectivi sunt in fără plată, o parte lucrează acum pentru Consiliul Județean Gorj vizavi de mutarea birourilor într-o nouă locație.

Lucrătorii de la Tismana, Jilț și Motru, pe parte de minerit, vor fi, în continuare afectați deoarece bugetul alocat de CEO către Minprest a fost redus începând din luna iulie.

Liderul de sindicat susține că s-a aflat despre aceasta reducere undeva prin luna martie, dar că, oficial nimeni nu ar fi adus la cunoștință angajaților că viitorul lor este pus sub semnul întrebării. „Ni s-a spus că se vor găsi resurse, dar timpul a trecut iar resursele nu sunt”, a explicat Bivolaru.

„Noi le-am spus oamenilor ce se întâmplă, am intrat într-o primă formă de protest. S-a făcut o grevă de avertisment, salariații purtând o banderolă pe mână. Noi am făcut apoi adrese către Prefect, CEO și Minprest,pentru a avea toți o întâlnire în sensul de a găsi soluții. Întâlnirea nu a mai avut loc, am primit doar răspunsuri, timpul a trecut iar bani nu se găsesc. În momentul de fața nu s-au rezolvat nimic”, a mai menționat liderul de sindicat.

Așa s-au ajuns la protestul de astăzi, aprobat, de la Prefectura. protestul a fost aprobat pentru 300 de salariați. Acțiunea nu a putut avea loc în Piața Prefecturii deoarece zona este data firmei care reabilitează zona, astfel că protestul s-a mutat in parcarea laterală a instituției.