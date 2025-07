CSM Târgu Jiu a prelungi contractul cu un jucător care a contribuit la revenirea pe prima scenă a baschetului românesc

Unul dintre jucătorii care a contribuit la sezonul excelent al echipei de baschet CSM Târgu Jiu și la revenirea pe prima scenă a baschetului românesc, Andrei Bărăgan, și-a prelungit colaborarea cu CSM Târgu Jiu. Baschetbalistul de 22 de ani a semnat pentru sezonul 2025-2026 și va evolua din nou în Liga Națională, alături de echipa la care a debutat la seniori în 2021.

CSM Târgu Jiu a început să își construiască lotul pentru următoarea stagiune și a prelungit înțelegerea cu Andrei Bărăgan, unul dintre jucătorii care au contribuit la promovare echipei în prima ligă. Andrei a ajuns la Târgu Jiu în vara anului 2021, atunci când baschetbalistul născut în SUA și-a făcut debutul la nivel de seniori, la cel mai înalt nivel în baschetul românesc, în Liga Națională, cu CSM Târgu Jiu. În România a evoluat doar pentru echipa gorjeană.

Andrei Bărăgan s-a născut în Orlando, Florida, în SUA, pe 9 aprilie 2003, dar părinții săi sunt din Târgu Jiu. La 4 ani, familia lui Andrei a revenit în România, la Târgu Jiu, iar de la vârsta de opt ani, Andrei a început să practice baschetul la CSS Târgu Jiu.

La 12 ani, împreună cu familia, a luat drumul Regatului Unit, unde și-a continuat activitatea la nivel juvenil la Feltham Warriors, la echipa de U14, echipă cu care a ocupat locul 4 în Final Four-ul din sezonul 2016-2017. Tot în Anglia, a trecut apoi la Solent Kestrels, unde a evoluat pentru echipele de juniori ale clubului, la U16 și U18. Cu echipa de U16 a celor de la Solent Kestrels a ocupat locul 5 în play-off-ul din sezonul 2018-2019. Andrei a trecut apoi la echipa U19 a celor de la Itchen Basketball Academy, cu care a evoluat în Liga “EABL”. În sezonul 2019-2020, în timp ce evolua sub culorile Itchen Basketball Academy, a fost desemnat “Players player award” si “Newcomer of the year award”. Din vara anului 2021, Andrei Bărăgan este jucătorul CSM Târgu Jiu.

„Sunt fericit că am reușit să promovăm în Liga Națională. Este vorba de alt nivel și pentru asta am muncit ca echipă tot anul, să jucăm din nou cu cele mai bune echipe din țară.

Sezonul din liga secundă m-a ajutat să cresc ca jucător și cred că această experiență a venit la momentul potrivit în cariera mea. Pe parcursul anului am reușit să văd ce fac bine pe teren și ce trebuie să mai îmbunătățesc, asta și datorită antrenorilor Giannis Damalis și Răzvan Bratoloveanu.

Am ales să rămân la Târgu Jiu și îmi doresc să fie un sezon foarte bun pentru echipa noastră, dar sper ca și în plan personal să fie un sezon cât mai bun. Îmi doresc ca lucrurile să meargă bine și să ne îndeplinim obiectivele pentru următorul sezon“, a declarat Andrei pentru site-ul CSM Târgu Jiu.