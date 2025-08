300 de milioane de euro pentru Gorj. Noi negocieri!

IMM-urile au atras fondurile puse la dispoziție prin programul de Tranziție Justă. Autoritățile susțin că pe viitor vor fi disponibile noi resurse. La Gorj, harta accesărilor arată bine. Între timp se poartă noi negocieri pentru încă 65 de milioane de euro destinate IMM-urilor.

“La momentul acesta, avem în proceduri de achiziție, în implementare, 300 de milioane de euro pentru Gorj. Așa cum am spus, 184 de milioane de euro provin din Fondul pentru Tranziție Justă, fond nerambursabil, iar operatorii care au depus aceste proiecte au venit cu încă 116 milioane. Deci, în total, sunt 300 de milioane de euro care, la această dată, sunt în diverse faze: unii deja sunt în implementare și au încheiat contractele, pentru că sunt obligatorii procedurile de achiziție transparente; alții sunt încă în achiziție. Pe 30 iulie, s-a deschis noua axă pentru microîntreprinderi. Acesta va rămâne deschisă până în octombrie. Vreau să redeschid axa pentru IMM-uri, să duc cel puțin 65 de milioane de euro pentru IMM-uri, pentru că am observat că există foarte mult interes din partea persoanelor juridice pentru a accesa Fondul pentru Tranziție Justă. În acest moment, axa pentru microîntreprinderi a fost deschisă pe 30 (iulie) și sperăm ca, până în octombrie, toți cei 48 de milioane puși la dispoziție de Comisia Europeană prin acest fond să fie absorbiți integral. Eu îmi doresc chiar mai mult, pentru că va exista și supracontractare”, susține Cosmin Mihai Popescu.

Președintele Consiliului Județean Gorj anunță că vor exista axw inclusiv pentru autoritățile locale.

„Așa cum am spus, va fi o axă dedicată primăriilor, destinată special pentru necesarul de energie pentru autoconsum, care se va deschide în perioada următoare. Doar această axă se deschide pentru primării. Este vorba de parcuri fotovoltaice. Dacă au și componentă eoliană, pot accesa și acolo, deși, în Gorj, harta vântului nu arată un potențial foarte mare. Dacă au geotermal și pot produce energie, pot accesa și pe acea linie. Dar prioritatea o reprezintă parcurile fotovoltaice pentru autoconsumul fiecărei unități administrativ-teritoriale”, a mai declarat șeful județului.

