Primele declarații ale candidaților

Au fost făcute primele declarații, după afișarea primelor rezultate exit-poll.

„As vrea să le mulțumesc celor care m-au susținut și, de asemenea, tuturor celor care au lucrat în campanie electorală. Dincolo de lupta politică, să nu uităm ca suntem toți concetățeni și trebuie să mergem mai departe. Victoria în alegeri nu e rezultatul exit-pollurilor. Așteptăm să numărăm fiecare vot, apoi vom discuta despre câștigători. Să sperăm că vom continua în turul doi”, a transmis candidatul PDS-PNL-UDMR, Crin Antonescu.

„Democrația este despre comunități și vreau să felicit comunitățile de votanți ale fiecăruia dintre contracandidați. Noi, politicienii, mai avem un drum lung până a ajunge la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm ” a transmis Nicușor Dan.

„Românii au întotdeauna dreptatea! Ne putem aștepta la diferențe după exit-polluri. Mă bucur că am avut mulți oameni cu ochii pe alegerile din România și că procesul a fost democratic

Să nu uităm de lupta dusă împreună, am arătat că sistemul are o fisură. Iubesc România și e o onoare să muncesc pentru români. Scorul de 4% cu o companie de 10 mii de euro însemână ceva (,,,) Nicușor Dan ar trebui să îmi mulțumească!” a transmis Elena Lasconi.

„Avem de numărat în seara asta! Avem o mare problemă, presiunea uriașă a adus un sentiment de teamă și oamenii nu au spus cu cine au votat. Un candidat cu o mică echipă e o poveste de succes. Sper să se numere corect, nu am reprezentați în secțiile de vot dar am încredere în oamenii de acolo”, a transmis Victor Ponta.

„Astăzi popurul român a vorbit! Este timpul să fie auzit! Le mulțumesc tuturor celor care au votat cu poziția 1 de pe buletinul de vot. A fost un act de solidaritate. Aceasta este o victorie a demnității românești. Vreau să fim atenți la secțiile de vot”, a transmis Geroge Simion, printr-un mesaj înregistrat de echipa lui.