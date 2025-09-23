spot_img
    Actualitate

    Accidentul feroviar din toamna anului trecut de la Turceni, cauzat de o șină ruptă

    Ieri s-a împlinit exact un an de la accidentul feroviar de la Turceni, în care a fost implicată locomotiva LEMA 083. Incidentul a fost insa investigat de AGIFER, care a dat acum verdictul: deraierea s-a produs din cauza unui cupon de șină rupt în călcâiul unui macaz. Șina era ruptă de multă vreme, însă nimeni nu a observat acest lucru, din cauza numărului insuficient de lucrători la întreținerea infrastructurii.

    Traficul feroviar pe secţia Turceni-Filiași (ambele fire de circulație) a fost oprit pe 22 septembrie 2024 începând cu ora 18:25, din cauza deraierii peste macazul 15/23 din stația Turceni a locomotivei unui tren de marfă, care aparținea Constantin Rail Logistic. A fost afectată circulația a două trenuri de călători, (RE 2857 și RE 9927). Călătorii trenului RE 2857 au fost transportați cu mijloace auto pe distanța Filiași – Turceni – Târgu Jiu, iar trenul RE 9927 și următoarele trenuri de călători au circulat deviat pe relația Filiași – Cărbunești – Târgu Jiu.

    Agenția de Investigare Feroviară Română a publicat însă, recent, raportul de investigare a accidentului feroviar.

    Deraiere la 4 km pe oră

    Potrivit documentului accidentul s-a produs în acea zi la ora 18:15, la ieșirea din stația CFR Turceni, la joanta de la călcâiul inimii schimbătorului de cale numărul 15, la km 12+947. Acesta a constat în deraierea de toate osiile primului boghiului (1, 2, 3) și a osiei nr. 4 de la al doilea boghiu, ale locomotivei LEMA 083, care circula cu 4 km/oră. ”Prima urmă de escaladare al flancului activ al șinei de către roata atacantă, aflată în dreapta a primei osii a locomotivei (osia nr.1), în sensul de mers și al descreșterii kilometrajului, a fost identificată la călcâiul inimii schimbătorului nr. 15 (în abatere), pe umărul dintre flancul activ și suprafața de rulare a șinei din dreapta sensului de mers, unde s-a constatat un cupon de șină rupt”, se arată în Raportul de investigare. Tot aici se precizează că lungimea măsurată a bucății de cupon rupt din șină a fost de aproximativ 23 cm. Cuponul era rupt longitudinal între ciupercă și inima șinei, zona de rupere trecând prin cele două găuri ale joantei de la călcâiul schimbătorului, aspectul acestei ruperi fiind în proporție de 70% ruptură veche (acoperit cu un strat de rugină) și 30% ruptură nouă (cu aspect lucios cristalin).

    Această ruptură longitudinală s-a intersectat cu o ruptură veche transversală pe coroana șinei, în a doua gaură de la joanta de la călcâiul inimii schimbătorului, favorizând desprinderea cuponului de șină sub acțiunea forțelor dinamice transmise de roțile locomotivei. Distanța parcursă, în stare deraiată de locomotiva LEMA 083 a fost de 11,5 metri, după care trenul a fost frânat de mecanicul de locomotivă.

    Valoarea estimativă totală a pagubelor materiale, până la data finalizării raportului de investigare, a fost de 32.986,39 lei.

     

