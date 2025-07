Acuză matrapazlâcuri la concursul pentru postul de manager al societății Transloc

Doi candidați s-au înscris la concursul pentru ocuparea postului de manager al societății de transport în comun Transloc. Este vorba de Marius Ionescu, director în cadrul Primăriei Târgu Jiu, și de Mihai Paraschiv, fost manager al Transloc. Acesta susține că se fac matrapazlâcuri, deoarece a primit o notificare că nu îndeplinește condiția de vechime într-o funcție de conducere, deși a mai ocupat în trecut funcția de manager al unității de transport.

„M-am înscris pentru a demonstra încă o dată că acele concursuri sunt aranjate și cu câștigătorul dinainte cunoscut, ca și data trecută. Dosarul a fost acceptat în prima fază, iar documentele au fost în ordine. Am sesizat anumite modificări cu privire legate de cerine față de selecția precedentă, în senul în care s-a modificat vechimea minimă pentru funcții de conducere de la șapte ani la zece ani. Ținând cont că se selecția este organizată de Consiliul de Administrație, ajutat de un expert independent, am pus niște întrebări acestui expert, iar răspunsurile au fost foarte evazive. În legislație nu se prevede o vechime minime pentru funcție de conducere. Surprinzător, am primit o adresă în care se menționează că nu am cei zece ani în funcții de conducere, deși încă din anul 2006 am fost administrator la cel puțin o societate comercială, care este asimilată un funcții de conducere. Dosarul a fost respins“, a spus Paraschiv.

Nu a luat o decizie cu privire la contestarea concursului în instanța de judecată

Mihai Paraschiv a spus că nu a luat o decizie cu privire la contestarea concursului de la Transloc: „Încă nu știu dacă voi contesta decizia. Nu știu care este calea de atac, pentru că în primul rând semnăturile pe adresa respectivă sunt ale unor persoane care nu își trec tot numele. Este posibil să contest concursul.

Concursul se organizează pe o perioadă de un ana și ceva până când expiră mandatele Consiliului de Administrație. Este o pierdere de vreme și o pierdere de vreme. Din informațiile pe care le am la concurs s-a înscris și domnul director Ionescu de la Primăria Târgu Jiu“, a mai precizat Mihai Paraschiv.

Concursul are loc pentru ocuparea posturilor de manager și de director economic al societății, după ce cei care ocupau aceste posturi au demisionat.