Târgu Jiu
luni, septembrie 15, 2025
    Aproape toți salariații Primăriei Bâlteni au participat la protestul de la București

    Aproape toți salariații Primăriei comunei Bîlteni au participat la protestul funcționarilor de la București.

    Deși săptămâna trecută își exprimase intenția de a lua parte la protestele organizate astăzi în Capitală, primarul comunei Bâlteni, Marius Popescu, a decis să rămână la sediul instituției. El le-a permis însă tuturor angajaților să plece la București pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile Guvernului.

    „Nu puteam pune lacătul pe primărie. Cetățenii nu au nicio vină pentru aceste decizii care îi vizează pe funcționarii publici. Am rămas aici alături de consilierul personal, administratorul public și personalul de serviciu”, a explicat edilul.

    Reduceri de personal cu bâlbe

    Marius Popescu spune că sprijină demersul angajaților și speră ca guvernanții să țină cont de mesajul lor. El consideră că disponibilizările anunțate nu vor rezolva deficitul bugetar și accentuează incertitudinea din primării.

    „Sper ca protestele să aibă rezultate. Guvernanții se joacă de luni de zile cu inima oamenilor. Nu știm câți trebuie să mai plece. Noi, cu 8.000 de locuitori, trebuia inițial să renunțăm la cinci posturi, iar acum s-a ajuns la 17. Situația e greu de gestionat”, a adăugat primarul din Bâlteni.

