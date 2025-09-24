Bază de sport modernă la Școala gimnazială din Telești

Elevii Școlii gimnaziale din comuna Telești vor avea la dispoziție o bază de sport modernă. „Am reușit să obținem o finanțare pentru Școala gimnazială și așteptăm să înceapă lucrările la baza sportivă, care va fi un teren multifuncțional în aer liber, în curtea școlii“, a anunțat primarul localității Telești, Romulus Bîldea.

Acesta a precizat că își dorește o sală de sport modernă în localitatea, dar așteaptă un program de finanțare: „Avem o sală de sport mai veche, din anii 70, dar care a fost modernizată. Nu este o sală mare și ultramodernă, cum sunt cele care se construiesc la această oră, pentru Școala gimnazială este un lucru extraordinar“, a precizat primarul comunei Telești.

