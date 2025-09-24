Finalizare proiect: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Novaci”

AcasăComunicate de presaFinalizare proiect: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Novaci”Comunicate de presaFinalizare proiect: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Novaci”By Ana Bîrcă24/09/2025 15:45010AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedent2025, an profitabil pentru Parcul Industrial GorjArticolul următorPercheziții în Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei. Firme-paravan, folosite pentru ride-sharing ilegalAna Bîrcăhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa Comunicate de presaComunicat CEO 28/08/2025 08:48 Comunicate de presaS.C. CUBIXIMO SRL anunță lansarea proiectului cu titlul“Construire atelier de producție bijuterii, birouri și spațiu comercial – showroom”, cod SMIS 330324 12/08/2025 15:21 Comunicate de presaCOMUNCAT DE PRESĂ 05/08/2025 13:33 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Profesoară din Novaci, bolnavă de cancer, victima unui haker! Acesta a făcut un credit de 60.000 de lei în numele pensionarei 24/09/2025 17:26 Profesor de instruire practică, numit cu detașare pe funcția de director adjunct al Liceului Tehnologic Motru! 24/09/2025 16:50 Percheziții în Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei. Firme-paravan, folosite pentru ride-sharing ilegal 24/09/2025 16:13 2025, an profitabil pentru Parcul Industrial Gorj 24/09/2025 14:57 Încărcați mai multeComentarii recente Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică” GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești