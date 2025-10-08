Campania de sterilizare gratuită pentru câini și pisici continuă în județul Gorj pe tot parcursul lunii octombrie

Campania de sterilizare gratuită a animalelor de companie și fără stăpân, derulată de Asociația Pro Animals, continuă și în luna octombrie în mai multe localități din județul Gorj. Inițiativa are ca scop reducerea numărului de animale abandonate și promovarea unei atitudini responsabile față de câini și pisici.

Reprezentanții asociației atrag atenția că sterilizarea rămâne „singura soluție reală ca puii să nu mai ajungă abandonați, flămânzi, pe străzi, călcați de mașini, în adăposturi supraaglomerate sau luați de hingheri”. Potrivit acestora, fiecare animal adus la sterilizare înseamnă „o viață salvată și o comunitate mai responsabilă”.

„Este un gest simplu, dar care previne suferința și oprește înmulțirea necontrolată. Mulțumim tuturor celor care ne ajută să ducem această misiune mai departe”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Animals.

Programul campaniei pentru luna octombrie este următorul:

9 octombrie – Ionești

10 octombrie – Mușetești

13 octombrie – Baia de Fier

16 octombrie – Turceni

21 octombrie – Motru

23 octombrie – Novaci

28 octombrie – Bumbești Jiu

30 octombrie – Târgu Cărbunești

Târgu Jiu – pe tot parcursul lunii octombrie

Cei care doresc să participe la campanie sunt încurajați să se programeze printr-un SMS la numărul 0748 128 129, menționând localitatea, specia și numărul de animale.

Prin aceste acțiuni, Asociația Pro Animals continuă demersurile de a reduce fenomenul abandonului animalelor și de a sprijini comunitățile din Gorj în construirea unui mediu mai sigur și mai responsabil pentru toate animalele.

Apreciază: Apreciază Încarc...