    Actualitate

    815 muncitori străini lucrează în Gorj

    Peste 800 de muncitori străini își desfășoară în prezent activitatea pe teritoriul județului Gorj, conform datelor furnizate de instituțiile responsabile. Aceștia au fost angajați în urma solicitărilor transmise de angajatori către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj și după obținerea avizelor necesare emise de Biroul pentru Imigrări din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Procedurile administrative de recrutare și autorizare au fost derulate conform legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini pe teritoriul României, astfel încât să fie respectate toate condițiile legale privind dreptul la muncă și ședere.
    Potrivit reprezentanților AJOFM Gorj, majoritatea acestor persoane activează în domeniul construcțiilor, sector care continuă să înregistreze o cerere ridicată de forță de muncă. Un număr semnificativ de lucrători este, de asemenea, angajat în industria ospitalității (sectorul HoReCa), unde sunt acoperite posturi sezoniere sau permanente în unități de cazare și alimentație publică. În paralel, există și alte domenii economice care au solicitat personal străin, precum producția, întreținerea, serviciile de curățenie sau transporturile.
    Muncitorii provin din mai multe state, printre care China, Nepal, Turcia și Sri Lanka, țări care s-au remarcat în ultimii ani ca principale surse de forță de muncă pentru piața românească. În multe situații, angajatorii asigură nu doar salariul, ci și condiții suplimentare menite să faciliteze integrarea acestor persoane. Astfel, pachetele de angajare includ, de regulă, cazare, masă și, în unele cazuri, transport către locul de muncă. Aceste măsuri au rolul de a sprijini stabilitatea personalului și de a reduce fluctuația în cadrul companiilor care se confruntă cu un deficit de lucrători locali.
    Autoritățile județene apreciază că implicarea tot mai mare a forței de muncă străine contribuie la menținerea activității economice în domenii esențiale pentru dezvoltarea locală. În același timp, colaborarea dintre instituțiile de stat și mediul privat continuă să fie un element cheie pentru asigurarea unui proces legal, transparent și echitabil de angajare a lucrătorilor veniți din alte țări.

