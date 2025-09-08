Caz șocant în județul Gorj: un fost învățător de 71 de ani, acuzat că a abuzat o fată de 13 ani

DIICOT investighează un caz tulburător de abuz sexual asupra unei adolescente de 13 ani din Bălănești. Victima a fost abuzată în mod repetat timp de un an și jumătate de un bărbat de 71 de ani, fost învățător. Șocant este faptul că abuzurile s-au petrecut cu acordul mamei și bunicii fetei, care primeau bani de la agresor în schimbul favorurilor sexuale.

Pe 6 septembrie, poliția i-a reținut pe toți trei. Ulterior, pe 7 septembrie, un judecător a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru agresor și mama minorei. Bunica a fost plasată sub control judiciar.