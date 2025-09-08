Bărbat dat dispărut în urmă cu 20 de ani, găsit în Gorj

Un bărbat din Sighet, dispărut în urmă cu 20 de ani de la un spital de recuperare psihiatrică, a fost găsit în viață, în județul Gorj. Familia a aflat că este încă în viață după ce pe adresa acesteia a sosit o amendă emisă pe numele său pentru o faptă comisă la Târgu Jiu.

Fiica bărbatului a alertat autoritățile, iar în urma verificărilor polițiștii au confirmat că acesta trăiește. Bărbatul, acum în vârstă de 58 de ani, fusese primit și îngrijit de un gorjean, care i-a oferit adăpost în ciuda problemelor de sănătate psihică.

Gestul său a făcut posibilă reîntâlnirea emoționantă dintre bărbat și copiii săi, care l-au căutat necontenit în ultimele două decenii. Familia și-a exprimat recunoștința față de cel care l-a ajutat, dar și față de toți cei implicați în această poveste de viață cu final fericit.