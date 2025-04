Constantin Pănescu: Rânca ar trebui să fie preluată de CJ Gorj

Unul dintre investitorii importanți din zona montană Rânca consideră că stațiunea turistică ar trebui să intre sub administrarea unei singure entități, pentru a asigura o dezvoltare unitară și eficientă. Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, susține că această schimbare este necesară pentru ca toate problemele care afectează stațiunea să fie soluționate într-un mod centralizat, evitând astfel fragmentarea administrativă care persistă în prezent.

În opinia sa, cea mai potrivită instituție pentru preluarea administrării Râncăi ar fi Consiliul Județean Gorj, întrucât această structură are resursele și capacitatea necesară pentru a coordona investițiile și proiectele de infrastructură. În momentul de față, lipsa unei conduceri unificate duce la discrepanțe evidente între diferitele zone ale stațiunii. De exemplu, străzile aflate în administrarea Primăriei Baia de Fier au fost asfaltate recent, oferind turiștilor condiții mai bune de acces și deplasare, în timp ce drumurile din partea administrată de Primăria Novaci rămân într-o stare necorespunzătoare, fiind încă în așteptarea lucrărilor de asfaltare.

Această situație creează nemulțumiri atât în rândul investitorilor locali, cât și al vizitatorilor, care resimt lipsa unei strategii unitare de dezvoltare. Pănescu subliniază că, odată cu o administrare centralizată, nu doar infrastructura rutieră ar putea fi îmbunătățită, ci și alte servicii esențiale, precum salubritatea, iluminatul public și amenajarea spațiilor de recreere. În plus, o viziune coerentă asupra dezvoltării stațiunii ar putea atrage noi investitori și ar stimula turismul, contribuind astfel la creșterea economică a întregii zone montane.

„Rânca ar trebui să fie preluată de CJ Gorj. Ar fi singura soluție pentru că am văzut cât de greu a mers în ultimele decenii. Nu cred că mai are rost să mai așteptăm. Un administrator unic ar rezolva altfel problemele. Consiliul Județean Gorj ar fi capabil să rezolve problemele de infrastructură, să atragă fonduri și să aducă investiții care să dezvolte și mai mult Rânca. Oricum aproape toate evenimentele din Rânca sunt organizate de către Consiliul Județean Gorj.”, a declarat Constantin Pănescu. Este de precizat că a fost cel mai slab sezon de Paște în zona Rânca. Foarte puține pensiuni au închiriat camere turiștilor. Și Transalpina este în continuare închisă.

