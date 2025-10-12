spot_img
10 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 12, 2025
Altele
    AcasăActualitateGorjeni în pelerinaj la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
    Actualitate

    Gorjeni în pelerinaj la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    1

    Pe 26 octombrie, odată cu sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din București, sute de credincioși gorjeni vor avea ocazia să participe la unul dintre cele mai importante evenimente religioase din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române. Pentru a facilita deplasarea, se organizează și un pelerinaj gratuit, cu plecare din Târgu-Jiu și Motru. Două autocare, fiecare cu o capacitate de 47 de locuri, îi vor duce pe doritori la ceremonia de sfințire.
    Participarea este gratuită, iar doritorii trebuie doar să se înscrie din timp pentru a-și rezerva locul în pelerinaj. Evenimentul marchează finalizarea unui proiect grandios, început în urmă cu 15 ani, considerat simbolul unității spirituale a românilor.
    O catedrală a recordurilor
    Catedrala Mântuirii Neamului, ridicată în apropierea Palatului Parlamentului, este cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Impresionează prin dimensiunile sale — 127 de metri înălțime și o esplanadă capabilă să primească peste 8.000 de persoane. Alte 3.000 de credincioși se vor putea ruga în interior, în fața Sfântului Altar.
    Ceremonia de sfințire va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Evenimentul va fi transmis în direct și va aduna ierarhi, preoți, pelerini și oficialități din întreaga țară.
    Elemente arhitecturale impresionante
    Catedrala doboară mai multe recorduri mondiale. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălțime și cântărește 7 tone, iar clopotul principal, de 25 de tone, este cel mai mare clopot cu balans liber din lume, purtând chipul Patriarhului Daniel.
    Catapeteasma, realizată integral în mozaic, este cea mai mare din lume — 23 de metri lățime și 18 metri înălțime. Pentru fiecare metru pătrat au fost folosite aproximativ 10.000 de pietricele de Murano, iar 250 de artiști și specialiști au lucrat la finalizarea ei. Cea mai mare icoană din catedrală, Pantocratorul, are o suprafață de 300 de metri pătrați și domină turla principală.
    Vitraliul de la intrare, care reprezintă Înălțarea Domnului, are 96 de metri pătrați, iar catedrala numără 392 de ferestre, dintre care peste 100 sunt vitralii, și 28 de uși de bronz acționate automat. Pereții interiori sunt decorați cu foiță de aur și mozaicuri fine de sticlă de Murano, ilustrând chipurile tuturor sfinților din calendarul ortodox.
    Construcția catedralei a costat până în prezent aproximativ 270 de milioane de euro, din care cea mai mare parte a fost asigurată din fonduri publice. Restul, circa 10% din sumă, a provenit din donațiile credincioșilor din țară și din diaspora.
    Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă un moment istoric pentru întreaga lume ortodoxă, iar pelerinii gorjeni vor fi printre cei care vor trăi bucuria și solemnitatea acestei zile direct la fața locului.

    Articolul precedent
    Tinerele sportive ale Academiei „Florin Mergea”, între cele mai bune patru echipe ale Campionatului Național pe Echipe U18
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!