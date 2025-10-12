Gorjeni în pelerinaj la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Pe 26 octombrie, odată cu sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din București, sute de credincioși gorjeni vor avea ocazia să participe la unul dintre cele mai importante evenimente religioase din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române. Pentru a facilita deplasarea, se organizează și un pelerinaj gratuit, cu plecare din Târgu-Jiu și Motru. Două autocare, fiecare cu o capacitate de 47 de locuri, îi vor duce pe doritori la ceremonia de sfințire.

Participarea este gratuită, iar doritorii trebuie doar să se înscrie din timp pentru a-și rezerva locul în pelerinaj. Evenimentul marchează finalizarea unui proiect grandios, început în urmă cu 15 ani, considerat simbolul unității spirituale a românilor.

O catedrală a recordurilor

Catedrala Mântuirii Neamului, ridicată în apropierea Palatului Parlamentului, este cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Impresionează prin dimensiunile sale — 127 de metri înălțime și o esplanadă capabilă să primească peste 8.000 de persoane. Alte 3.000 de credincioși se vor putea ruga în interior, în fața Sfântului Altar.

Ceremonia de sfințire va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Evenimentul va fi transmis în direct și va aduna ierarhi, preoți, pelerini și oficialități din întreaga țară.

Elemente arhitecturale impresionante

Catedrala doboară mai multe recorduri mondiale. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălțime și cântărește 7 tone, iar clopotul principal, de 25 de tone, este cel mai mare clopot cu balans liber din lume, purtând chipul Patriarhului Daniel.

Catapeteasma, realizată integral în mozaic, este cea mai mare din lume — 23 de metri lățime și 18 metri înălțime. Pentru fiecare metru pătrat au fost folosite aproximativ 10.000 de pietricele de Murano, iar 250 de artiști și specialiști au lucrat la finalizarea ei. Cea mai mare icoană din catedrală, Pantocratorul, are o suprafață de 300 de metri pătrați și domină turla principală.

Vitraliul de la intrare, care reprezintă Înălțarea Domnului, are 96 de metri pătrați, iar catedrala numără 392 de ferestre, dintre care peste 100 sunt vitralii, și 28 de uși de bronz acționate automat. Pereții interiori sunt decorați cu foiță de aur și mozaicuri fine de sticlă de Murano, ilustrând chipurile tuturor sfinților din calendarul ortodox.

Construcția catedralei a costat până în prezent aproximativ 270 de milioane de euro, din care cea mai mare parte a fost asigurată din fonduri publice. Restul, circa 10% din sumă, a provenit din donațiile credincioșilor din țară și din diaspora.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă un moment istoric pentru întreaga lume ortodoxă, iar pelerinii gorjeni vor fi printre cei care vor trăi bucuria și solemnitatea acestei zile direct la fața locului.

