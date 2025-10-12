spot_img
10 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 12, 2025
Altele
    AcasăSportTinerele sportive ale Academiei „Florin Mergea”, între cele mai bune patru echipe...
    Sport

    Tinerele sportive ale Academiei „Florin Mergea”, între cele mai bune patru echipe ale Campionatului Național pe Echipe U18

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    1

    Echipa feminină a Academiei de Tenis „Florin Mergea” din Târgu Jiu a obținut o performanță remarcabilă, reușind să se califice între primele patru formații din cadrul Campionatului Național pe Echipe U18. Rezultatul confirmă progresul constant al tinerelor sportive și reflectă munca depusă în cadrul academiei, devenită în ultimii ani un reper pentru formarea jucătorilor de tenis din Gorj.
    Pe parcursul competiției, tinerele jucătoare au demonstrat dăruire, unitate și o atitudine competitivă, transformând antrenamentele intense și spiritul de echipă într-un succes notabil. Calificarea în fazele superioare ale campionatului reprezintă o confirmare a seriozității și profesionalismului cu care este gestionat proiectul sportiv coordonat de fostul mare jucător de dublu, Florin Mergea.
    Performanța fetelor a fost dublată de o participare solidă și din partea echipei masculine a academiei, care a impresionat prin determinare și spirit de luptă. Conducerea FMTA a subliniat că aceste rezultate sunt doar începutul unui drum ascendent pentru tinerii sportivi care își propun să atingă niveluri tot mai înalte.
    Reprezentanții Academiei „Florin Mergea” au transmis mulțumiri Consiliului Județean Gorj pentru sprijinul constant acordat dezvoltării tenisului în județ și pentru încrederea oferită proiectelor academiei. Ei au subliniat că susținerea instituțională rămâne un pilon esențial pentru consolidarea performanței și creșterea unei noi generații de jucători valoroși.
    Tenisul gorjean continuă să se afirme prin rezultatele academiei FMTA, iar evoluțiile tinerilor sportivi confirmă potențialul și direcția corectă a proiectului care poartă numele campionului Florin Mergea.

    Articolul precedent
    Spectacol caritabil de Ziua Recoltei la Târgu Jiu – un eveniment al solidarității în sprijinul tânărului Ionuț Bordei
    Articolul următor
    Gorjeni în pelerinaj la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!