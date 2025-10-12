Tinerele sportive ale Academiei „Florin Mergea”, între cele mai bune patru echipe ale Campionatului Național pe Echipe U18

Echipa feminină a Academiei de Tenis „Florin Mergea” din Târgu Jiu a obținut o performanță remarcabilă, reușind să se califice între primele patru formații din cadrul Campionatului Național pe Echipe U18. Rezultatul confirmă progresul constant al tinerelor sportive și reflectă munca depusă în cadrul academiei, devenită în ultimii ani un reper pentru formarea jucătorilor de tenis din Gorj.

Pe parcursul competiției, tinerele jucătoare au demonstrat dăruire, unitate și o atitudine competitivă, transformând antrenamentele intense și spiritul de echipă într-un succes notabil. Calificarea în fazele superioare ale campionatului reprezintă o confirmare a seriozității și profesionalismului cu care este gestionat proiectul sportiv coordonat de fostul mare jucător de dublu, Florin Mergea.

Performanța fetelor a fost dublată de o participare solidă și din partea echipei masculine a academiei, care a impresionat prin determinare și spirit de luptă. Conducerea FMTA a subliniat că aceste rezultate sunt doar începutul unui drum ascendent pentru tinerii sportivi care își propun să atingă niveluri tot mai înalte.

Reprezentanții Academiei „Florin Mergea” au transmis mulțumiri Consiliului Județean Gorj pentru sprijinul constant acordat dezvoltării tenisului în județ și pentru încrederea oferită proiectelor academiei. Ei au subliniat că susținerea instituțională rămâne un pilon esențial pentru consolidarea performanței și creșterea unei noi generații de jucători valoroși.

Tenisul gorjean continuă să se afirme prin rezultatele academiei FMTA, iar evoluțiile tinerilor sportivi confirmă potențialul și direcția corectă a proiectului care poartă numele campionului Florin Mergea.

Apreciază: Apreciază Încarc...