    IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică"
    Actualitate

    IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj a transmis, vineri, un punct de vedere oficial, în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind gestionarea unui incident rutier petrecut în seara de 18 septembrie 2025.

    ”Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la implicarea conducerii Inspectorului de Poliție Județean Gorj în gestionarea unui caz sesizat la data de 19 septembrie 2025, Compartimentul Relații Publice al I.P.J. Gorj este abilitat să comunice următoarele:

    Informațiile prezentate sunt false și sunt de natură a induce în eroare opinia publică.

    În seara de 19 septembrie a.c., în jurul orei 21:40, polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că autoturismul său a fost blocat în trafic de un alt autoturism, staționat pe sensul de mers pe care se deplasa apelantul.

    La fața locului au fost direcționați polițiști de ordine publică, care au efectuat primele verificări, însă nu au găsit acolo nici apelantul, care se deplasase la sediul IPJ Gorj și nici persoana care blocase traficul, aceasta din urmă fiind identificată ulterior de către polițiști și condusă la sediul poliției.

    Facem precizarea că adjunctul șefului inspectoratului nu s-a deplasat la sediul poliției și nici nu a contactat ofițerii SIC care au efectuat verificările.

    Toate activitățile au fost derulate de polițiști, conform prevederilor legale incidente.”

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
