Monede de aur unicat, descoperite de către Miki Șain la Albeni! Piesele de tezaur, de azi în patrimoniul Muzeului Județean Gorj

Cristinel Șain sau Miki cum îl știu prietenii, cunoscuții și colegii de serviciu, acesta fiind salariat la CE Oltenia, a făcut o descoperire surprinzătoare și valoroasă într-o pădure din Albeni. Având alături un detector de metale, cu care s-a împrietenit cu doar câțiva ani în urmă, dar și pe soția sa Ana, detectoristul a reușit să scoată, duminică, la lumină două monede deosebite din aur, de epocă bizantină. Cunoscută în branșă drept „soldin”, fiecare monedă are o valoare istorică deosebită dar și una materială cotată la un preț ridicat pe piața de profil. Ambele monede au fost predate astăzi Muzeului Județean Al.Ștefilescu din Târgu Jiu. Detectoristul din Roșia de Amaradia va fi recompensat de Statul român pentru descoperirea sa. Acesta a declarat că a simțit emoție în momentul în care a dat pământul la o parte și a scos la lumina prima monedă galbenă. „O comoară extraordinară. Nu s-a mai găsit pe raza Gorjului, mai mult că sigur”, a precizat detectoristul la momentul descoperirii.

