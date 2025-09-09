Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va da piept cu o forță a handbalului românesc în primul meci din campionat de pe teren propriu

Handbalul de primă ligă revine în Sala Sporturilor. CSM Târgu Jiu va disputa miercuri, 10 septembrie, primul meci pe teren propriu din noua ediție de campionat din Liga Florilor. CSM Târgu Jiu se va confrunta cu Gloria Bistrița. Handbalistele lui Liviu Andrieș și Andrei Enache au nevoie de o susținere puternică în disputa cu una dintre forțele handbalului românesc.

Cei care vor să fie alături de CSM Târgu Jiu sunt așteptați miercuri, 10 septembrie, în Sala Sporturilor, de la ora 17.30.

Puteți achiziționa acum bilete online pentru partida CSM Târgu Jiu și Gloria Bistrița accesând următorul link: https://www.blt.ro/targu-jiu-cs-gloria-bistrita-handbal-feminin.html