O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii

Inconștiență din partea unor cetățeni care consideră distracție un gest ce poate costă vieți omenești. Mai mulți șoferi s-au plâns de faptul că pe centura Municipiului Târgu Jiu se aruncă diverse obiecte, scopul fiind de a le „testa” abilitățile șoferilor. Conducătorii auto fac apel la polițiști să nu ocolească zonă și să rezolve problema ce poate duce la incidente grave.

„Oare chiar nu se iau măsuri în privința idioților de pe varianta ocolitoare Tg jiu care stau și aruncă cu diverse obiecte pe carosabil pentru a speria șoferii ? „, a transmis un șofer.

