5 mandate fără post de viceprimar

Autoritățile din Turburea au știut să se gospodărească de-a lungul timpului. Primarul Ion Bârcă susține că a reușit să facă treabă bună pentru comuna pe care o reprezintă cu o echipă de conducere restrânsă. Recunoaște că nu este ușor însă, spre deosebire de alți primari, a reușit să obțină încrederea cetățenilor.

La Turburea investițiile sunt atuul primarului. În ciuda timpurilor grele anunțate, Bârcă speră să aibă bani să întrețină ce a realizat.

„Sala de sport, conducte, gaze, avem 35 km de drumuri. Toate acestea trebuie întreținute. Sunt multe lucruri care trebuie făcute. Din fericire, la mine există încredere în primar. Eu în cele 5 mandate, nu am un mandat de viceprimar. Am blocuri făcute, am 31 de km de conductă de canalizare, am 42 de km de conductă de apă, drumuri comunale asfaltate. Nu am stat degeaba. La seceta aceasta, în anumite zone, unii mai și udă, mai există mici probleme cu apa dar avem vreo 5 puțuri de la petrol. Toate aceste lucruri costă”, a transmis primarul din Turburea.

Apreciază: Apreciază Încarc...