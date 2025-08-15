spot_img
17.8 C
Târgu Jiu
vineri, august 15, 2025
Altele
    AcasăActualitate5 mandate fără post de viceprimar
    Actualitate

    5 mandate fără post de viceprimar

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    113

    Autoritățile din Turburea au știut să se gospodărească de-a lungul timpului. Primarul Ion Bârcă susține că a reușit să facă treabă bună pentru comuna pe care o reprezintă cu o echipă de conducere restrânsă. Recunoaște că nu este ușor însă, spre deosebire de alți primari, a reușit să obțină încrederea cetățenilor.
    La Turburea investițiile sunt atuul primarului. În ciuda timpurilor grele anunțate, Bârcă speră să aibă bani să întrețină ce a realizat.
    „Sala de sport, conducte, gaze, avem 35 km de drumuri. Toate acestea trebuie întreținute. Sunt multe lucruri care trebuie făcute. Din fericire, la mine există încredere în primar. Eu în cele 5 mandate, nu am un mandat de viceprimar. Am blocuri făcute, am 31 de km de conductă de canalizare, am 42 de km de conductă de apă, drumuri comunale asfaltate. Nu am stat degeaba. La seceta aceasta, în anumite zone, unii mai și udă, mai există mici probleme cu apa dar avem vreo 5 puțuri de la petrol. Toate aceste lucruri costă”, a transmis primarul din Turburea.

    Articolul precedent
    Guvernul mai dă o palmă primarilor. ” Este inacceptabil!”
    Articolul următor
    O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!