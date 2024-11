O țesătoare din Tismana a primit titlul „Tezaur Uman Viu“

Județul Gorj își îmbogățește patrimoniul cultural, cu un nou Tezaur Uman Viu, titlu acordat Mariei Tantan din Tismana, pentru măiestria sa în țeserea covoarelor oltenești la război. Aceste covoare tradiționale, care poartă amprenta autentică a Olteniei, au ajuns să fie admirate în întreaga lume.

Anunțul a fost făcut de Discover Peștișani, care a subliniat faptul că trei dintre meșterii populari prezenți anul acesta la Festivalul „România Autentică” de la Hobița au primit această distincție, din partea Ministerului Culturii. Pe lângă Maria Tantan, titlul a fost acordat și altor doi meșteri din județul Vâlcea: Manoli Constantin, pentru prelucrarea lemnului și realizarea mobilierului gospodăresc, și Ilinca Alexandru, pentru meșteșugul opincăritului.

Maria Tantan devine astfel al doilea Tezaur Uman Viu din Gorj, după Mărioara Babu din Novaci, care a primit această distincție pentru păstrarea gastronomiei ciobănești și a obiceiurilor tradiționale de la stână.

Programul „Tezaur Uman Viu” are ca scop recunoașterea la nivel național a celor care contribuie la conservarea și transmiterea valorilor tradiționale prin talentul și dedicarea lor, asigurând viabilitatea acestora în comunitățile locale.

Atelierul de ţesături care aparţine Mariei Tantan, Mira, aşa cum îi spun mai toţi localnicii din Tismana, se află în apropierea mănăstirii. În prima încăpere a atelierului se găseşte o expoziţie cu vânzare.

Realizează covoare pentru biserici

Mira, acum în vârstă de 60 de ani, are o poveste de viață impresionantă, construită pe pasiunea pentru arta țesăturilor tradiționale și curajul de a începe de la zero, după Revoluție. A învățat să țeasă la Cooperativa Arta Casnică Tismana, după care și-a deschis propriul atelier, în incinta locuinței sale.

Unul dintre momentele definitorii ale carierei sale a fost colaborarea cu bisericile românești din Israel, care au fost primele care să aprecieze calitatea excepțională a covoarelor și țesăturilor sale. Entuziasmați de talentul femeii, partenerii din Țara Sfântă au invitat-o să călătorească acolo, pentru a le împărtăși măicuțelor din mănăstiri arta țesutului tradițional românesc.

Timp de șase ani, Mira și familia sa au lucrat în Israel, iar ea s-a integrat rapid, învățând chiar și limba ebraică. Totuși, experiența a fost marcată de momente dramatice. Mira a fost martoră la atacuri teroriste devastatoare, scene care au lăsat urme adânci în sufletul său. Unul dintre cele mai traumatizante evenimente a fost explozia unui autobuz plin cu oameni, o imagine care continuă să o bântuie.

„Părintele bisericii din Ierusalim pentru care lucram mi-a făcut invitaţia să văd locurile sfinte şi am rămas acolo să lucrez timp de şase ani. Le-am învăţat pe măicuţele de la mănăstirea de acolo să realizeze covoare. Au venit şi copiii acolo şi am muncit toţi. Eu locuiam lângă o piaţă şi acolo au avut loc mute atentate. Am văzut mulţi oameni murind. Am avut credinţă în Dumnezeu şi am trecut peste toate acestea“, a povestit țesătoarea, pentru publicația Adevărul.

După ce s-a întors din Israel, cu banii câştigaţi acolo, Mira şi-a cumpărat un spaţiu aflat chiar la drumul către Mănăstirea Tismana, unde şi-a amenajat atelierul. A fost ajutată foarte mult de Mănăstirea Tismana, care a cumpărat multe din covoarele produse în atelier. Şi acum, multe comenzi le primeşte din partea bisericilor. La un covor de șase metri, se lucrează și o lună de zile.

În atelierul Mirei Tantan sunt realizate şi costume populare, solicitate în general de ansamblurile folclorice şi interpreţii de muzică populară.