Parcarea promisă de conducerea Primăriei Târgu Jiu s-a transformat în lac. Trebuia să fie gata până la sfârșitul acestui an

Parcarea promisă de autoritățile municipiului Târgu Jiu vis a vis de sediul CEO din Târgu Jiu s-a transformat într-un lac ca urmare a ploilor din ultima perioadă.

Conducere Primăriei Târgu Jiu promitea la începutul anului că parcarea va fi gata până la sfârșitul anului 2025. Lucrările s-au împotmolit după puțin timp din cauza unei țevi de gaze care trebuie mutată.

,,Acest obiectiv de investiții a intrat în procedură de licitație la sfârșitul anului trecut. Am reușit să finalizăm procedura de licitație fiind declarată o firmă câștigătoare. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu constructorul și de comun acord cu acesta am hotărât că undeva după data de 15 februarie, în funcție și de condițiile meteorologice vom da ordinul de începere și sperăm ca până la sfârșitul anului 2025 să putem face recepția și să o dăm în folosință târgujienilor”, a fost promisiunea făcută de către viceprimarul municipiului, Bogdan Bejinaru.

