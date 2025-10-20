Peste 4.000 de apartamente și instituții publice din Motru fără căldură și apă caldă. Asociațiile de proprietari au datorii de 15 milioane de lei

Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de școli, grădinițe, instituții publice și chiar Spitalul Municipal, nu beneficiază în prezent de căldură și apă caldă, în contextul în care temperaturile au scăzut deja sub zero grade Celsius. Criza este generată de datoriile acumulate de asociațiile de proprietari către Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA), dar și de restanțele acesteia către bugetul de stat și furnizorii de combustibil, potrivit Agerpres.

Directorul UATAA Motru, Gabriel Pleșa, a declarat pentru AGERPRES că uzina are de recuperat aproximativ 15 milioane de lei de la cele 17 asociații de proprietari din oraș. În același timp, UATAA înregistrează datorii de peste 1,2 milioane de lei la bugetul de stat și încă 1 milion de lei către Complexul Energetic Oltenia (CEO), furnizorul de cărbune.

„Suntem în situația de a nu putea furniza căldură. Dacă nu reușim să deblocăm contractul de furnizare a cărbunelui cu CEO, nu putem funcționa. Instalația noastră este comună pentru vară și iarnă, iar pentru a trece la regimul de iarnă este nevoie de pornirea unui cazan de mare capacitate”, a precizat Gabriel Pleșa, pentru Agerpres.

Pentru moment, plata salariilor celor aproximativ 140 de angajați ai uzinei a fost posibilă datorită unui sprijin financiar acordat de Primăria Motru.

Asociațiile de proprietari încasează puțin, dar datorează mult

Primarul municipiului, Cosmin Morega, avertizează că sumele încasate lunar de la populație sunt infime în comparație cu datoriile acumulate: „Asociațiile încasează doar 100.000 de lei pe lună, o sumă foarte mică raportat la costurile reale ale furnizării agentului termic. Am transmis către Consiliul Județean și Prefectură solicitarea de sprijin guvernamental în valoare de peste 22 de milioane de lei, necesari pentru achiziția de combustibil – păcură și cărbune – din fondul de rezervă al Guvernului”, a declarat edilul.

Morega a subliniat că Primăria Motru nu are datorii către UATAA, ba chiar are plătite în avans subvenții în valoare de 3,8 milioane de lei.

Școlile și grădinițele, nevoite să se descurce cu soluții alternative

La primele ore ale dimineții de luni, în municipiul Motru s-au înregistrat temperaturi negative, ajungând până la -1°C, potrivit autorităților locale. Situația este cu atât mai gravă cu cât sezonul rece este abia la început.

Reprezentanții primăriei au inspectat școlile și grădinițele pentru a verifica condițiile din sălile de clasă. Unele unități beneficiază de surse alternative de încălzire – aparate de aer condiționat sau reșouri electrice – însă nu toate clădirile sunt dotate corespunzător.

„La Colegiul Tehnologic și Colegiul Național «George Coșbuc», temperaturile nu au fost ideale, dar nici nu putem spune că a fost frig insuportabil. La grădinița cu program prelungit s-au folosit reșouri sau aeroterme. Am constatat că activitatea s-a putut desfășura, dar este clar că trebuie găsită urgent o soluție pe termen scurt”, a precizat primarul Cosmin Morega.

Risc de criză socială în plină toamnă

Situația termoficării din Motru este una cu potențial de criză socială, în condițiile în care peste 4.000 de familii și zeci de instituții vitale sunt afectate. Autoritățile locale speră într-un răspuns rapid din partea Guvernului pentru a evita agravarea situației odată cu apropierea lunilor de iarnă.

UATAA este dependentă de sprijin guvernamental anual pentru a putea asigura combustibilul necesar funcționării, iar lipsa unei soluții rapide ar putea transforma problema într-o urgență sanitară și educațională.