Producție bună de cătină, la plantațiile din județ

Producția de cătină din acest an este una bună, la plantațiile din județ. Cea mai mare plantație de cătină din județul Gorj se află la Cojani. Se întinde pe 44 de hectare. Cătina este un arbust, care rezistă foarte bine la secetă, iar producția nu este în general afectată. La Cojani este o plantație ecologică, iar producția medie într-un an normal este și de 15 tone la hectar.

Plantația de Cojani dispune însă și de o instalație de irigare prin picurare. Recoltarea se face prin tăierea tuturor ramurilor cu fructe, congelare și batozare. Obținerea fructului ca atare nu se poate recolta altfel. Singura metodă de recoltare este prin congelare. Plantația vinde fructele pentru industria farmaceutică, industria alimentară și pentru cosmetice. Uleiul de cătină este căutat și utilizat în cosmetică. De asemenea, o parte din producție este livrată către o fabrică de procesare din Vălenii de Munte, județul Prahova, care realizează sucuri și nectar. Cătina este un fruct foarte bun pentru întărirea sistemului imunitar.

Dintre toate speciile pomicole și fructele de pădure, cătina este cea mai importantă din punct de vedere al conținutului. Are cel mai complex conținut. Are vitamina C de două ori mai mult decât oricare, are complexul de B-uri, complexul de acizi nesaturați grași, acei Omega 1, 3, 5 și 7, multe alte vitamine A, K, E. Mai conține microelemente, enzime, aminoacizi esențiali. Este un excepțional fruct pentru ridicarea și întărirea sistemului imunitar.

