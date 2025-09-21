Recoltă bogată de struguri la Runcu!

Culesul viei este în plină desfășurare la Runcu. Localnicii au considerat, această perioadă drept una optimă pentru recoltarea care nu trebuie să aibă loc înainte ca strugurii să fie copți pentru că altfel vinul va avea un gust prea acru. Femeile simt altfel momentul optim de recoltare gustând o data la câteva zile boabele de struguri, iar daca sunt suficient de dulci și parfumați, stabilesc că aceștia pot fi culeși. Boabele de struguri pot fi verificați și la gradul de „duritate”, astfel dacă strugurii pocnesc atunci când sunt presați între degete, înseamnă ca sunt buni de cules.

Culoarea este si ea un bun indicator al momentului optim de recoltare: strugurii albi ar trebui să aibă o nuanță aurie, cei negri ar trebui să fie opaci, iar cei roșii să își intensifice nuanță.