    Senatorul Cristi Rujan: „Prim-ministrul Ilie Bolojan riscă să dezechilibreze cele trei puteri în stat”

    Senatorul de Gorj, Cristi Rujan, membru al PSD Gorj, a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan gestionează relația dintre puterile statului, avertizând asupra riscului de dezechilibru instituțional.
    „Dacă domnul prim-ministru dorește ca statul român să fie un stat consolidat din punct de vedere democratic, atunci este obligatoriu să nu încerce să dezechilibreze cele trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească. În ultima perioadă constatăm că prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Bolojan, insistă în a potența exagerat puterea executivă și a atrofia forța și importanța celorlalte două puteri, acest context fiind exemplificat prin asumarea răspunderii guvernului, care anihilează Parlamentul și prin adoptarea legii referitoare la pensionarea magistraților, care creează o stare de insecuritate a sistemului judiciar și o lipsă de predictibilitate în cariera de magistrat.
    Sigur, putem vorbi despre necesitatea diminuării cuantumului pensiei sau despre creșterea vârstei de pensionare, dar înainte de a lua decizii, este important să existe discuții cu magistrații, multe, aplicate, la obiect și raționale.
    În sens politic, cred că domnul Bolojan a atins deja maximul său de eficiență politică și administrativă, demostrând că nu are capacitate de comunicare în cadrul coaliției și nu a înțeles că nu poate lua decizii de unul singur.
    Referindu-ne la modul mesianic de manifestare a domnului Bolojan putem vorbi despre un efect Dunning-Kruger care în psihologia mioritică s-ar putea denumi <>”, a declarat senatorul de Gorj, Cristi Rujan, membru al PSD Gorj.

