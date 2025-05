Scrisoare de mulțumire a unui cunoscut maseur din Târgu Jiu pentru medicii din Spitalul Județean care i-au salvat tatăl de cancer

Cristian Bărbuică, campionul internațional și expert în masaj terapeutic, aduce mulțumiri mai multor medici de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, care i-au salva tatăl de cancer:

„În calitate de fiu al unui pacient oncologic (tatăl meu Cornel Bărbuica ) vreau să adresez mulțumiri medicului chirurg Valentin Neagu și medicului radiolog Roxana Folcuți și Charaf Hmida de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Anul trecut, in Vinerea Mare (5 mai 2024), tata a fost diagnosticat cu cancer la colon și a avut nevoie urgent de intervenție chirurgicală, deoarece tumora era foarte mare iar riscul extrem de ridicat, de Gardă în acea zi SFÂNTĂ am avut noroc sa fie domnul Doctor Neagu Valentin, iar medic radiolog Dna Dr Folcuți.

În urma mai multor investigații, a fost băgat de urgență în operație și domnul doctor Neagu și echipa sa respectiv (dr. chirurg Barbu Constantin și Dr. Geanina Iovan, medic ATI) i-au extirpat o tumoră de 10 cm in diametru.

I-au salvat viața și le mulțumesc!

A urmat, în aceea perioada, tratament cu citostatice o data la 14 zile, sub urmărirea atentă a d-nei doctor oncolog Diaconescu Maria si asistentei Steluța Popescu.

La un an de la operație, tata a putut să renunțe la punga pe care a purtat-o 12 luni și același medic chirurg Neagu Valentin cu aceiași echipa i-a reconstituit colonul, tatăl meu revenind la o viață din nou normală.

În numele tuturor celor din familia noastră le mulțumesc :

Domnului Doctor Chirurg Neagu Valentin

Domnului Doctor Barbu Constantin

Doamnei Doctor Anestezist ATI Geanina Iovan

Doamnei Doctor Roxana Folcuți

Domnului Doctor Charaf Hmida

Doamnei Doctor Oncolog Diaconescu Maria Asist. Sectie oncologie Steluta Popescu și tuturor cadrelor medicale!

Au salvat viața tatălui meu!

Avem in orasul nostru Targu Jiu MEDICII și cadre medicale de eccepție!

Ce pot spune TATA a SCĂPAT de CANCER, OPERAT și TRATAT în TG-JIU!“

