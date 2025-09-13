spot_img
21.6 C
Târgu Jiu
sâmbătă, septembrie 13, 2025
Altele
    AcasăActualitateTraseul Crasna - Molidviș - Parângul Mare, marcat de salvamontiști
    Actualitate

    Traseul Crasna – Molidviș – Parângul Mare, marcat de salvamontiști

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    9

    Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj a finalizat lucrările de marcare si semnalizare a sectorului cu tematica istorica din traseul Crasna – Molidviș – Parângul Mare, prin care sunt puse in valoare tranșeele din Primul Război Mondial. Acest traseu asigură cel mai ușor si rapid acces pana in vârful Parângul Mare , devine din ce in ce mai popular pentru turiști, iar cei care îl parcurg, au acum posibilitatea sa obțină informații despre derularea luptelor cu care a debutat Primul Război Mondial precum si sa vadă liniile de tranșee ale armatelor combatante. „Traseul tranșeelor” face parte dintr-o ampla campanie derulată de către salvamontiștii gorjeni cu sprijinul autorităților locale si finanțată din bugetul județului Gorj pe anul 2025.

    Articolul precedent
    Dino și leopardul, într-un giratoriu din Târgu Jiu
    Articolul următor
    Bivolaru, lider de sindicat Minprest Serv: „20 de salariați ai societății vor intra, din 15 septembrie, în preaviz”!
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!