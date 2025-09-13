Traseul Crasna – Molidviș – Parângul Mare, marcat de salvamontiști

Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj a finalizat lucrările de marcare si semnalizare a sectorului cu tematica istorica din traseul Crasna – Molidviș – Parângul Mare, prin care sunt puse in valoare tranșeele din Primul Război Mondial. Acest traseu asigură cel mai ușor si rapid acces pana in vârful Parângul Mare , devine din ce in ce mai popular pentru turiști, iar cei care îl parcurg, au acum posibilitatea sa obțină informații despre derularea luptelor cu care a debutat Primul Război Mondial precum si sa vadă liniile de tranșee ale armatelor combatante. „Traseul tranșeelor” face parte dintr-o ampla campanie derulată de către salvamontiștii gorjeni cu sprijinul autorităților locale si finanțată din bugetul județului Gorj pe anul 2025.

Apreciază: Apreciază Încarc...