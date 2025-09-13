Bivolaru, lider de sindicat Minprest Serv: „20 de salariați ai societății vor intra, din 15 septembrie, în preaviz”!

Consiliul de Administrație al Minprest Serv a avut loc ieri, legat de închiderea unor capacități din mineritul din cadrul CE Oltenia-Divizia Minieră. Este vorba despre centralele de capacitate mică de la Peșteana-Roșia și Tismana 1 și Tismana 2. Acestea au fost prevăzute pentru închidere deja de la 1 ianuarie, contractul fiind semnat de fostul director al Minprest, Remus Pop Manta. Cosmin Bivolaru, liderul Sindicatului Liber Alfa Minprest, susține că în cadrul ședinței de CA de ieri s-a stabilit că 20 de persoane își vor pierde locurile de muncă urmare a încheierii acestor capacități. Practic, cei 20 vor intra în preaviz de luni, 15 septembrie. Măsura va afecta și alți salariați și luna viitoare, în jur de 20 de persoane, conform acordului stabilit în ianuarie, de fostul director

Liderul de sindicat din Minprest contestă informațiile alarmiste furnizate de Vlădoiu Constantin, fost salariat al societății, care nu are, legitimitate să vorbească despre acest subiect nefiind nici lider sindicat și nici angajat al societății.

„Mi se pare foarte grav, că presa preia astfel de informații alarmiste care nu sunt reale, nu vin din surse oficiale și nu au rolul decât să panicheze salariații Minprest. Sunt presiuni existente în rândul angajaților care se teme pentru locurile lor de muncă, dar sa pui paie pe foc când nu este cazul este de condamnat”, a declarat liderul sindical Bivolaru Cosmin.