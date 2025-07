„Uitați-vă la neterminatul de la ministerul Economiei”. Cine zice asta!!

Ministrul Economiei, Radu Miruță, „urecheat” de vloggerița Dana Budeanu. Într-un articol semnat de cunoscutul critic în stiripesurse.ro, deputatul de Gorj este caracterizat ca fiind personajul din Guvern care „joaca rolul de controlor de bilete pe autobuz punându-se non-stop pe Tik Tok”. În același material, Dana Budeanu a taxat și derapajele premierului.

„Bolojan trebuie sa inteleaga rapid, daca isi doreste sa prinda paltonul la Guvern, ca a conduce o tara nu este deloc asemanator cu a conduce un judet. In al doilea rand, trebuie sa termine cu totii progresistii consultanti care isi fac poze prin Guvern precum niste copii mici plimbati prin muzeul Antipa. Ideea ca va aduce un suflu noi este o prostie imensa, politica nu se face asa si el stie foarte bine asta. Uitati-va numai la neterminatul de la ministerul Economiei care joaca rolul de controlor de bilete pe autobuz punandu-se non-stop pe Tik Tok, singura speranta la el fiind sa se trezeasca garnizoana mai repede si sa il cheme la padure ca sa i-o arate pe Scufita Rosie. Stiti cum e, a venit vara, se mai odihnesc si generalii iar asta micul a scapat liber si necontrolat la telefon. Imaginati-va doar ca acest personaj trebuie sa gandeasca viziunea economica a Romaniei in care companiile de stat sa joace un rol definitoriu. Euronews. No comment!”, a transmis Dana Budeanu.