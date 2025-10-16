spot_img
    Credit fiscal pentru impozitul pe profit, pentru operatorii economici din Gorj și din alte cinci județe

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Operatorii economici din judeţele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş ar putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul pe profit, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.

    Proiectul privind programul pentru investiţii şi locuri de muncă în judeţele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş a fost iniţiat de trei deputaţi PSD, Natalia Intotero, Adrian Câciu şi Ilie Toma, şi este susţinut de parlamentari de la toate partidele şi din grupul parlamentar al minorităţilor.

    Potrivit expunerii de motive, reglementarea creează un program ţintit pentru operatorii economici care au sediul social, punct de lucru şi desfăşoară activitate economică efectivă in judeţele menţionate, iar obiectivul este atragerea şi accelerarea investiţiilor, creşterea productivităţii şi crearea de locuri de muncă stabile.

    „Se aprobă Programul pentru investiţii şi locuri de muncă în judeţele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş. Programul se aplică operatorilor economici care au sediul social, punct de lucru şi desfăşoară activitate economică efectivă în judeţele respective. Programul susţine investiţii iniţiale, investiţii de tip greenfield şi extinderi de capacităţi productive, cu efect direct în ocupare. Durata de implementare a Programului este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede proiectul de lege.

    Condiţiile minime de eligibilitate stipulate sunt: existenţa a cel puţin nouă salariaţi cu normă întreagă la data depunerii cererii sau angajarea a minimum nouă persoane în maximum 6 luni de la acordarea facilităţilor; beneficiarul menţine numărul mediu de salariaţi şi activitatea la locaţia eligibilă cel puţin 18 luni după încetarea facilităţilor; beneficiarul organizează evidenţă contabilă analitică distinctă pentru activitatea eligibilă, astfel încât să delimiteze veniturile, cheltuielile şi rezultatul fiscal aferente, conform reglementărilor contabile, fară obligaţii fiscale suplimentare faţă de Codul fiscal.

    „Creditul fiscal este suma care se scade din impozitul pe profit aferent activităţii eligibile, determinată prin evidenţă contabilă analitică distinct. Creditul fiscal se acordă pe 5 ani. Perioada începe cu trimestrul următor punerii în funcţiune a noii capacităţi sau a primei etape puse în funcţiune”, mai prevede proiectul.

    Nivelul creditului fiscal se stabileşte în funcţie de un punctaj – până la 84 de puncte – 60% din impozitul pe profit aferent activităţii eligibile, 85 până la 94 de puncte – 80% din impozitul pe profit aferent activităţii eligibile, minimum 95 de puncte – 100% din impozitul pe profit aferent activităţii eligibile.

    Transalpina: Încă un sector de drum se închide!
    Tânărul de 20 de ani, înmormântat sâmbătă la Piscuri
